Equilibria Finance (EQB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Equilibria Finance (EQB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Equilibria Finance (EQB) Informasjon Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD. Offisiell nettside: https://equilibria.fi Teknisk dokument: https://docs.equilibria.fi Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xfE80D611c6403f70e5B1b9B722D2B3510B740B2B Kjøp EQB nå!

Equilibria Finance (EQB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Equilibria Finance (EQB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.28M $ 13.28M $ 13.28M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 33.85M $ 33.85M $ 33.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.23M $ 39.23M $ 39.23M All-time high: $ 2.4854 $ 2.4854 $ 2.4854 All-Time Low: $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 Nåværende pris: $ 0.3923 $ 0.3923 $ 0.3923 Lær mer om Equilibria Finance (EQB) pris

Equilibria Finance (EQB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Equilibria Finance (EQB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EQB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EQB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EQBs tokenomics, kan du utforske EQB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EQB Interessert i å legge til Equilibria Finance (EQB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe EQB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper EQB på MEXC nå!

Equilibria Finance (EQB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EQB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EQB nå!

EQB prisforutsigelse Vil du vite hvor EQB kan være på vei? Vår EQB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EQB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!