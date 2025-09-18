Dagens Equilibria Finance livepris er 0.4595 USD. Spor prisoppdateringer for EQB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EQB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Equilibria Finance livepris er 0.4595 USD. Spor prisoppdateringer for EQB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EQB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Equilibria Finance Logo

Equilibria Finance Pris(EQB)

1 EQB til USD livepris:

-4.62%1D
USD
Equilibria Finance (EQB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:03:41 (UTC+8)

Equilibria Finance (EQB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

0.00%

-4.62%

-23.36%

-23.36%

Equilibria Finance (EQB) sanntidsprisen er $ 0.4595. I løpet av de siste 24 timene har EQB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.4595 og et toppnivå på $ 0.5203, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EQB er $ 1.0650397969114989, mens den rekordlave prisen er $ 0.010829351961722994.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EQB endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -4.62% over 24 timer og -23.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Equilibria Finance (EQB) Markedsinformasjon

No.1027

33.84%

ARB

Nåværende markedsverdi på Equilibria Finance er $ 15.55M, med et 24-timers handelsvolum på $ 51.61. Den sirkulerende forsyningen på EQB er 33.84M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.95M.

Equilibria Finance (EQB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Equilibria Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.022257-4.62%
30 dager$ -0.0656-12.50%
60 dager$ -0.0662-12.60%
90 dager$ +0.0973+26.86%
Equilibria Finance Prisendring i dag

I dag registrerte EQB en endring på $ -0.022257 (-4.62%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Equilibria Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0656 (-12.50%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Equilibria Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EQB en endring på $ -0.0662 (-12.60%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Equilibria Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0973+26.86% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Equilibria Finance (EQB)?

Sjekk ut Equilibria Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Equilibria Finance (EQB)

Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

I tillegg kan du:
- Sjekk EQB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Equilibria Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Equilibria Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Equilibria Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Equilibria Finance (EQB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Equilibria Finance (EQB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Equilibria Finance.

Sjekk Equilibria Financeprisprognosen nå!

Equilibria Finance (EQB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Equilibria Finance (EQB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EQB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Equilibria Finance (EQB)

Leter du etter hvordan du kjøperEquilibria Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Equilibria Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EQB til lokale valutaer

1 Equilibria Finance(EQB) til VND
12,091.7425
1 Equilibria Finance(EQB) til AUD
A$0.693845
1 Equilibria Finance(EQB) til GBP
0.34003
1 Equilibria Finance(EQB) til EUR
0.390575
1 Equilibria Finance(EQB) til USD
$0.4595
1 Equilibria Finance(EQB) til MYR
RM1.9299
1 Equilibria Finance(EQB) til TRY
19.01411
1 Equilibria Finance(EQB) til JPY
¥67.5465
1 Equilibria Finance(EQB) til ARS
ARS$677.72574
1 Equilibria Finance(EQB) til RUB
38.36825
1 Equilibria Finance(EQB) til INR
40.477355
1 Equilibria Finance(EQB) til IDR
Rp7,658.33027
1 Equilibria Finance(EQB) til KRW
641.75608
1 Equilibria Finance(EQB) til PHP
26.196095
1 Equilibria Finance(EQB) til EGP
￡E.22.12952
1 Equilibria Finance(EQB) til BRL
R$2.439945
1 Equilibria Finance(EQB) til CAD
C$0.629515
1 Equilibria Finance(EQB) til BDT
55.93953
1 Equilibria Finance(EQB) til NGN
686.84222
1 Equilibria Finance(EQB) til COP
$1,794.921875
1 Equilibria Finance(EQB) til ZAR
R.7.95854
1 Equilibria Finance(EQB) til UAH
18.98654
1 Equilibria Finance(EQB) til TZS
T.Sh.1,137.37278
1 Equilibria Finance(EQB) til VES
Bs74.8985
1 Equilibria Finance(EQB) til CLP
$438.8225
1 Equilibria Finance(EQB) til PKR
Rs130.42448
1 Equilibria Finance(EQB) til KZT
248.777895
1 Equilibria Finance(EQB) til THB
฿14.616695
1 Equilibria Finance(EQB) til TWD
NT$13.88609
1 Equilibria Finance(EQB) til AED
د.إ1.686365
1 Equilibria Finance(EQB) til CHF
Fr0.363005
1 Equilibria Finance(EQB) til HKD
HK$3.570315
1 Equilibria Finance(EQB) til AMD
֏175.85065
1 Equilibria Finance(EQB) til MAD
.د.م4.14469
1 Equilibria Finance(EQB) til MXN
$8.450205
1 Equilibria Finance(EQB) til SAR
ريال1.723125
1 Equilibria Finance(EQB) til ETB
Br65.970415
1 Equilibria Finance(EQB) til KES
KSh59.35821
1 Equilibria Finance(EQB) til JOD
د.أ0.3257855
1 Equilibria Finance(EQB) til PLN
1.66339
1 Equilibria Finance(EQB) til RON
лв1.980445
1 Equilibria Finance(EQB) til SEK
kr4.323895
1 Equilibria Finance(EQB) til BGN
лв0.76277
1 Equilibria Finance(EQB) til HUF
Ft152.65509
1 Equilibria Finance(EQB) til CZK
9.50246
1 Equilibria Finance(EQB) til KWD
د.ك0.1401475
1 Equilibria Finance(EQB) til ILS
1.530135
1 Equilibria Finance(EQB) til BOB
Bs3.175145
1 Equilibria Finance(EQB) til AZN
0.78115
1 Equilibria Finance(EQB) til TJS
SM4.30092
1 Equilibria Finance(EQB) til GEL
1.24065
1 Equilibria Finance(EQB) til AOA
Kz418.866415
1 Equilibria Finance(EQB) til BHD
.د.ب0.1732315
1 Equilibria Finance(EQB) til BMD
$0.4595
1 Equilibria Finance(EQB) til DKK
kr2.917825
1 Equilibria Finance(EQB) til HNL
L12.043495
1 Equilibria Finance(EQB) til MUR
20.83373
1 Equilibria Finance(EQB) til NAD
$7.972325
1 Equilibria Finance(EQB) til NOK
kr4.56743
1 Equilibria Finance(EQB) til NZD
$0.78115
1 Equilibria Finance(EQB) til PAB
B/.0.4595
1 Equilibria Finance(EQB) til PGK
K1.92071
1 Equilibria Finance(EQB) til QAR
ر.ق1.667985
1 Equilibria Finance(EQB) til RSD
дин.45.825935
1 Equilibria Finance(EQB) til UZS
soʻm5,672.835365
1 Equilibria Finance(EQB) til ALL
L37.89037
1 Equilibria Finance(EQB) til ANG
ƒ0.822505
1 Equilibria Finance(EQB) til AWG
ƒ0.8271
1 Equilibria Finance(EQB) til BBD
$0.919
1 Equilibria Finance(EQB) til BAM
KM0.76277
1 Equilibria Finance(EQB) til BIF
Fr1,371.6075
1 Equilibria Finance(EQB) til BND
$0.58816
1 Equilibria Finance(EQB) til BSD
$0.4595
1 Equilibria Finance(EQB) til JMD
$73.708395
1 Equilibria Finance(EQB) til KHR
1,845.37957
1 Equilibria Finance(EQB) til KMF
Fr192.071
1 Equilibria Finance(EQB) til LAK
9,989.130235
1 Equilibria Finance(EQB) til LKR
Rs138.98956
1 Equilibria Finance(EQB) til MDL
L7.58175
1 Equilibria Finance(EQB) til MGA
Ar2,033.181815
1 Equilibria Finance(EQB) til MOP
P3.680595
1 Equilibria Finance(EQB) til MVR
7.03035
1 Equilibria Finance(EQB) til MWK
MK797.742545
1 Equilibria Finance(EQB) til MZN
MT29.36205
1 Equilibria Finance(EQB) til NPR
Rs64.75274
1 Equilibria Finance(EQB) til PYG
3,281.749
1 Equilibria Finance(EQB) til RWF
Fr665.8155
1 Equilibria Finance(EQB) til SBD
$3.7679
1 Equilibria Finance(EQB) til SCR
6.584635
1 Equilibria Finance(EQB) til SRD
$17.502355
1 Equilibria Finance(EQB) til SVC
$4.020625
1 Equilibria Finance(EQB) til SZL
L7.972325
1 Equilibria Finance(EQB) til TMT
m1.60825
1 Equilibria Finance(EQB) til TND
د.ت1.337145
1 Equilibria Finance(EQB) til TTD
$3.110815
1 Equilibria Finance(EQB) til UGX
Sh1,611.926
1 Equilibria Finance(EQB) til XAF
Fr256.401
1 Equilibria Finance(EQB) til XCD
$1.24065
1 Equilibria Finance(EQB) til XOF
Fr256.401
1 Equilibria Finance(EQB) til XPF
Fr46.4095
1 Equilibria Finance(EQB) til BWP
P6.12054
1 Equilibria Finance(EQB) til BZD
$0.923595
1 Equilibria Finance(EQB) til CVE
$43.09191
1 Equilibria Finance(EQB) til DJF
Fr81.3315
1 Equilibria Finance(EQB) til DOP
$28.49819
1 Equilibria Finance(EQB) til DZD
د.ج59.53282
1 Equilibria Finance(EQB) til FJD
$1.033875
1 Equilibria Finance(EQB) til GNF
Fr3,995.3525
1 Equilibria Finance(EQB) til GTQ
Q3.51977
1 Equilibria Finance(EQB) til GYD
$96.168755
1 Equilibria Finance(EQB) til ISK
kr55.5995

Equilibria Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Equilibria Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Equilibria Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Equilibria Finance

Hvor mye er Equilibria Finance (EQB) verdt i dag?
Live EQB prisen i USD er 0.4595 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EQB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EQB til USD er $ 0.4595. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Equilibria Finance?
Markedsverdien for EQB er $ 15.55M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EQB?
Den sirkulerende forsyningen av EQB er 33.84M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEQB ?
EQB oppnådde en ATH-pris på 1.0650397969114989 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EQB?
EQB så en ATL-pris på 0.010829351961722994 USD.
Hva er handelsvolumet til EQB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EQB er $ 51.61 USD.
Vil EQB gå høyere i år?
EQB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EQB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:03:41 (UTC+8)

Equilibria Finance (EQB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

