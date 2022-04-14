Elipe Protocol (EPLIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Elipe Protocol (EPLIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Elipe Protocol (EPLIE) Informasjon Elipe is building a decentralized operating system for AI agents and human collaboration, combining regulatory-compliant infrastructure with self-evolving economic protocols to power the next generation of autonomous entities. Offisiell nettside: https://www.elipe.org Teknisk dokument: https://elipeprotocol.notion.site/ElipeProtocol-WhitePaper-1ae9411e426980ee9fadf57edba4f344#1ae9411e42698001bfeacda043594fda Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0xeef512b6a7b7a038660b39fe44721b09838fb74c Kjøp EPLIE nå!

Elipe Protocol (EPLIE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Elipe Protocol (EPLIE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: -- -- -- Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): -- -- -- All-time high: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0000000000000000001997 $ 0.0000000000000000001997 $ 0.0000000000000000001997 Lær mer om Elipe Protocol (EPLIE) pris

Elipe Protocol (EPLIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Elipe Protocol (EPLIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EPLIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EPLIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EPLIEs tokenomics, kan du utforske EPLIE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EPLIE Interessert i å legge til Elipe Protocol (EPLIE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe EPLIE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper EPLIE på MEXC nå!

Elipe Protocol (EPLIE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EPLIE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EPLIE nå!

EPLIE prisforutsigelse Vil du vite hvor EPLIE kan være på vei? Vår EPLIE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EPLIE tokenets prisforutsigelse nå!

