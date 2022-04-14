The Epiko (EPIKO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i The Epiko (EPIKO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Epiko (EPIKO) Informasjon Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem. Offisiell nettside: https://epiko.io Teknisk dokument: https://docs.epiko.io/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/6ep1sNB9UWni3nBZUX84USsRBhKRzMAxEmcia479cWTh Kjøp EPIKO nå!

The Epiko (EPIKO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for The Epiko (EPIKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 125.66K $ 125.66K $ 125.66K Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 174.53M $ 174.53M $ 174.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 216.00K $ 216.00K $ 216.00K All-time high: $ 0.0344884 $ 0.0344884 $ 0.0344884 All-Time Low: $ 0.000256123717200183 $ 0.000256123717200183 $ 0.000256123717200183 Nåværende pris: $ 0.00072 $ 0.00072 $ 0.00072 Lær mer om The Epiko (EPIKO) pris

The Epiko (EPIKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak The Epiko (EPIKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EPIKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EPIKO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EPIKOs tokenomics, kan du utforske EPIKO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EPIKO Interessert i å legge til The Epiko (EPIKO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe EPIKO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper EPIKO på MEXC nå!

The Epiko (EPIKO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EPIKO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EPIKO nå!

EPIKO prisforutsigelse Vil du vite hvor EPIKO kan være på vei? Vår EPIKO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EPIKO tokenets prisforutsigelse nå!

