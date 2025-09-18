Dagens The Epiko livepris er 0.00085 USD. Spor prisoppdateringer for EPIKO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EPIKO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens The Epiko livepris er 0.00085 USD. Spor prisoppdateringer for EPIKO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EPIKO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om EPIKO

EPIKO Prisinformasjon

EPIKO teknisk dokument

EPIKO Offisiell nettside

EPIKO tokenomics

EPIKO Prisprognose

EPIKO-historikk

EPIKO Kjøpeguide

EPIKO-til-fiat-valutakonverter

EPIKO Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

The Epiko Logo

The Epiko Pris(EPIKO)

1 EPIKO til USD livepris:

$0.00085
$0.00085$0.00085
0.00%1D
USD
The Epiko (EPIKO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:47:54 (UTC+8)

The Epiko (EPIKO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00085
$ 0.00085$ 0.00085
24 timer lav
$ 0.0008997
$ 0.0008997$ 0.0008997
24 timer høy

$ 0.00085
$ 0.00085$ 0.00085

$ 0.0008997
$ 0.0008997$ 0.0008997

$ 0.03360438444652793
$ 0.03360438444652793$ 0.03360438444652793

$ 0.000256123717200183
$ 0.000256123717200183$ 0.000256123717200183

0.00%

0.00%

-12.48%

-12.48%

The Epiko (EPIKO) sanntidsprisen er $ 0.00085. I løpet av de siste 24 timene har EPIKO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00085 og et toppnivå på $ 0.0008997, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EPIKO er $ 0.03360438444652793, mens den rekordlave prisen er $ 0.000256123717200183.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EPIKO endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -12.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Epiko (EPIKO) Markedsinformasjon

No.2542

$ 148.35K
$ 148.35K$ 148.35K

$ 145.06
$ 145.06$ 145.06

$ 255.00K
$ 255.00K$ 255.00K

174.53M
174.53M 174.53M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

58.17%

ETH

Nåværende markedsverdi på The Epiko er $ 148.35K, med et 24-timers handelsvolum på $ 145.06. Den sirkulerende forsyningen på EPIKO er 174.53M, med en total tilgang på 300000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 255.00K.

The Epiko (EPIKO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene The Epiko for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.0001126+15.26%
60 dager$ -0.0002386-21.92%
90 dager$ +0.0001906+28.90%
The Epiko Prisendring i dag

I dag registrerte EPIKO en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

The Epiko 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0001126 (+15.26%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

The Epiko 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EPIKO en endring på $ -0.0002386 (-21.92%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

The Epiko 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0001906+28.90% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for The Epiko (EPIKO)?

Sjekk ut The Epiko Prishistorikk-siden nå.

Hva er The Epiko (EPIKO)

Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.

The Epiko er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere The Epiko investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EPIKO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om The Epiko på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din The Epiko kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

The Epiko Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil The Epiko (EPIKO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine The Epiko (EPIKO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for The Epiko.

Sjekk The Epikoprisprognosen nå!

The Epiko (EPIKO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak The Epiko (EPIKO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EPIKO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe The Epiko (EPIKO)

Leter du etter hvordan du kjøperThe Epiko? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe The Epiko på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EPIKO til lokale valutaer

1 The Epiko(EPIKO) til VND
22.36775
1 The Epiko(EPIKO) til AUD
A$0.0012835
1 The Epiko(EPIKO) til GBP
0.000629
1 The Epiko(EPIKO) til EUR
0.0007225
1 The Epiko(EPIKO) til USD
$0.00085
1 The Epiko(EPIKO) til MYR
RM0.00357
1 The Epiko(EPIKO) til TRY
0.035173
1 The Epiko(EPIKO) til JPY
¥0.12495
1 The Epiko(EPIKO) til ARS
ARS$1.253682
1 The Epiko(EPIKO) til RUB
0.0709665
1 The Epiko(EPIKO) til INR
0.0748765
1 The Epiko(EPIKO) til IDR
Rp14.166661
1 The Epiko(EPIKO) til KRW
1.187144
1 The Epiko(EPIKO) til PHP
0.048501
1 The Epiko(EPIKO) til EGP
￡E.0.0409445
1 The Epiko(EPIKO) til BRL
R$0.004522
1 The Epiko(EPIKO) til CAD
C$0.0011645
1 The Epiko(EPIKO) til BDT
0.103479
1 The Epiko(EPIKO) til NGN
1.270546
1 The Epiko(EPIKO) til COP
$3.3203125
1 The Epiko(EPIKO) til ZAR
R.0.0147305
1 The Epiko(EPIKO) til UAH
0.035122
1 The Epiko(EPIKO) til TZS
T.Sh.2.103954
1 The Epiko(EPIKO) til VES
Bs0.13855
1 The Epiko(EPIKO) til CLP
$0.81175
1 The Epiko(EPIKO) til PKR
Rs0.241264
1 The Epiko(EPIKO) til KZT
0.4601985
1 The Epiko(EPIKO) til THB
฿0.02703
1 The Epiko(EPIKO) til TWD
NT$0.0256955
1 The Epiko(EPIKO) til AED
د.إ0.0031195
1 The Epiko(EPIKO) til CHF
Fr0.0006715
1 The Epiko(EPIKO) til HKD
HK$0.0066045
1 The Epiko(EPIKO) til AMD
֏0.325295
1 The Epiko(EPIKO) til MAD
.د.م0.007667
1 The Epiko(EPIKO) til MXN
$0.0156315
1 The Epiko(EPIKO) til SAR
ريال0.0031875
1 The Epiko(EPIKO) til ETB
Br0.1220345
1 The Epiko(EPIKO) til KES
KSh0.109803
1 The Epiko(EPIKO) til JOD
د.أ0.00060265
1 The Epiko(EPIKO) til PLN
0.003077
1 The Epiko(EPIKO) til RON
лв0.0036635
1 The Epiko(EPIKO) til SEK
kr0.0079985
1 The Epiko(EPIKO) til BGN
лв0.001411
1 The Epiko(EPIKO) til HUF
Ft0.282387
1 The Epiko(EPIKO) til CZK
0.0175695
1 The Epiko(EPIKO) til KWD
د.ك0.00025925
1 The Epiko(EPIKO) til ILS
0.0028305
1 The Epiko(EPIKO) til BOB
Bs0.0058735
1 The Epiko(EPIKO) til AZN
0.001445
1 The Epiko(EPIKO) til TJS
SM0.007956
1 The Epiko(EPIKO) til GEL
0.002295
1 The Epiko(EPIKO) til AOA
Kz0.7748345
1 The Epiko(EPIKO) til BHD
.د.ب0.00032045
1 The Epiko(EPIKO) til BMD
$0.00085
1 The Epiko(EPIKO) til DKK
kr0.0053975
1 The Epiko(EPIKO) til HNL
L0.0222785
1 The Epiko(EPIKO) til MUR
0.038539
1 The Epiko(EPIKO) til NAD
$0.0147475
1 The Epiko(EPIKO) til NOK
kr0.008449
1 The Epiko(EPIKO) til NZD
$0.001445
1 The Epiko(EPIKO) til PAB
B/.0.00085
1 The Epiko(EPIKO) til PGK
K0.003553
1 The Epiko(EPIKO) til QAR
ر.ق0.0030855
1 The Epiko(EPIKO) til RSD
дин.0.084762
1 The Epiko(EPIKO) til UZS
soʻm10.4938195
1 The Epiko(EPIKO) til ALL
L0.070091
1 The Epiko(EPIKO) til ANG
ƒ0.0015215
1 The Epiko(EPIKO) til AWG
ƒ0.00153
1 The Epiko(EPIKO) til BBD
$0.0017
1 The Epiko(EPIKO) til BAM
KM0.001411
1 The Epiko(EPIKO) til BIF
Fr2.53725
1 The Epiko(EPIKO) til BND
$0.001088
1 The Epiko(EPIKO) til BSD
$0.00085
1 The Epiko(EPIKO) til JMD
$0.1363485
1 The Epiko(EPIKO) til KHR
3.413651
1 The Epiko(EPIKO) til KMF
Fr0.3553
1 The Epiko(EPIKO) til LAK
18.4782605
1 The Epiko(EPIKO) til LKR
Rs0.257108
1 The Epiko(EPIKO) til MDL
L0.014025
1 The Epiko(EPIKO) til MGA
Ar3.7610545
1 The Epiko(EPIKO) til MOP
P0.0068085
1 The Epiko(EPIKO) til MVR
0.013005
1 The Epiko(EPIKO) til MWK
MK1.4756935
1 The Epiko(EPIKO) til MZN
MT0.054315
1 The Epiko(EPIKO) til NPR
Rs0.119782
1 The Epiko(EPIKO) til PYG
6.0707
1 The Epiko(EPIKO) til RWF
Fr1.23165
1 The Epiko(EPIKO) til SBD
$0.00697
1 The Epiko(EPIKO) til SCR
0.0121805
1 The Epiko(EPIKO) til SRD
$0.0323765
1 The Epiko(EPIKO) til SVC
$0.0074375
1 The Epiko(EPIKO) til SZL
L0.0147475
1 The Epiko(EPIKO) til TMT
m0.002975
1 The Epiko(EPIKO) til TND
د.ت0.0024735
1 The Epiko(EPIKO) til TTD
$0.0057545
1 The Epiko(EPIKO) til UGX
Sh2.9818
1 The Epiko(EPIKO) til XAF
Fr0.4743
1 The Epiko(EPIKO) til XCD
$0.002295
1 The Epiko(EPIKO) til XOF
Fr0.4743
1 The Epiko(EPIKO) til XPF
Fr0.08585
1 The Epiko(EPIKO) til BWP
P0.011322
1 The Epiko(EPIKO) til BZD
$0.0017085
1 The Epiko(EPIKO) til CVE
$0.079713
1 The Epiko(EPIKO) til DJF
Fr0.15045
1 The Epiko(EPIKO) til DOP
$0.052717
1 The Epiko(EPIKO) til DZD
د.ج0.110126
1 The Epiko(EPIKO) til FJD
$0.0019125
1 The Epiko(EPIKO) til GNF
Fr7.39075
1 The Epiko(EPIKO) til GTQ
Q0.006511
1 The Epiko(EPIKO) til GYD
$0.1778965
1 The Epiko(EPIKO) til ISK
kr0.10285

The Epiko Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av The Epiko, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell The Epiko nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om The Epiko

Hvor mye er The Epiko (EPIKO) verdt i dag?
Live EPIKO prisen i USD er 0.00085 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EPIKO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EPIKO til USD er $ 0.00085. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for The Epiko?
Markedsverdien for EPIKO er $ 148.35K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EPIKO?
Den sirkulerende forsyningen av EPIKO er 174.53M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEPIKO ?
EPIKO oppnådde en ATH-pris på 0.03360438444652793 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EPIKO?
EPIKO så en ATL-pris på 0.000256123717200183 USD.
Hva er handelsvolumet til EPIKO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EPIKO er $ 145.06 USD.
Vil EPIKO gå høyere i år?
EPIKO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EPIKO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:47:54 (UTC+8)

The Epiko (EPIKO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

EPIKO-til-USD-kalkulator

Beløp

EPIKO
EPIKO
USD
USD

1 EPIKO = 0.00085 USD

Handle EPIKO

EPIKOUSDT
$0.00085
$0.00085$0.00085
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker