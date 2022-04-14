EtherMail (EMT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EtherMail (EMT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EtherMail (EMT) Informasjon EtherMail is the leading Web3 email platform bridging the gap between Web2 and Web3. For businesses and brands, EtherMail increases reach and engagement and helps to build lasting relationships by sharing relevant content with NFT and Token holders. Offisiell nettside: https://ethermail.io Teknisk dokument: https://ethermail.io/emt/whitepaper Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xe2c86869216ac578bd62a4b8313770d9ee359a05 Kjøp EMT nå!

EtherMail (EMT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EtherMail (EMT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M All-time high: $ 0.4355 $ 0.4355 $ 0.4355 All-Time Low: $ 0.002792690901643398 $ 0.002792690901643398 $ 0.002792690901643398 Nåværende pris: $ 0.003054 $ 0.003054 $ 0.003054 Lær mer om EtherMail (EMT) pris

EtherMail (EMT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EtherMail (EMT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EMT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EMT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EMTs tokenomics, kan du utforske EMT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EMT Interessert i å legge til EtherMail (EMT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe EMT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper EMT på MEXC nå!

EtherMail (EMT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EMT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EMT nå!

EMT prisforutsigelse Vil du vite hvor EMT kan være på vei? Vår EMT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EMT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!