Emerald (EMRLD) Informasjon The Emerald Co project is a first mover in this space giving users revenue share opportunities from several sources such as profits from the emerald mines, wholesale and retail sales of emeralds, rental and auction profits of high-end luxury jewelry, providing the real-world connection to real-world assets. Own part of the process, and be part of the Emerald Empire. Offisiell nettside: https://emeraldco.io Teknisk dokument: https://docsend.com/view/gi3fgye83v68g4e2 Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xebb1afb0a4ddc9b1f84d9aa72ff956cd1c1eb4be Kjøp EMRLD nå!

Emerald (EMRLD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Emerald (EMRLD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 848.00K $ 848.00K $ 848.00K All-time high: $ 0.049 $ 0.049 $ 0.049 All-Time Low: $ 0.000493232335467021 $ 0.000493232335467021 $ 0.000493232335467021 Nåværende pris: $ 0.000848 $ 0.000848 $ 0.000848 Lær mer om Emerald (EMRLD) pris

Emerald (EMRLD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Emerald (EMRLD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EMRLD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EMRLD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EMRLDs tokenomics, kan du utforske EMRLD tokenets livepris!

Emerald (EMRLD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EMRLD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EMRLD nå!

EMRLD prisforutsigelse Vil du vite hvor EMRLD kan være på vei? Vår EMRLD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EMRLD tokenets prisforutsigelse nå!

