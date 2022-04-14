Elixir (ELX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Elixir (ELX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Elixir (ELX) Informasjon The Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators. Offisiell nettside: https://elixir.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.elixir.finance/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x89A8c847f41C0dfA6c8B88638bACca8a0b777Da7 Kjøp ELX nå!

Elixir (ELX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Elixir (ELX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 136.66M $ 136.66M $ 136.66M All-time high: $ 1 $ 1 $ 1 All-Time Low: $ 0.07329290180383641 $ 0.07329290180383641 $ 0.07329290180383641 Nåværende pris: $ 0.13666 $ 0.13666 $ 0.13666 Lær mer om Elixir (ELX) pris

Elixir (ELX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Elixir (ELX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ELX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ELX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ELXs tokenomics, kan du utforske ELX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ELX Interessert i å legge til Elixir (ELX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ELX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ELX på MEXC nå!

Elixir (ELX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ELX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ELX nå!

ELX prisforutsigelse Vil du vite hvor ELX kan være på vei? Vår ELX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ELX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!