Dagens Elk Finance livepris er 0.033 USD.

Elk Finance Logo

Elk Finance Pris(ELK)

$0.033
0.00%1D
Elk Finance (ELK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:15:44 (UTC+8)

Elk Finance (ELK) Prisinformasjon (USD)

$ 0.0328
$ 0.0342
$ 0.0328
$ 0.0342
$ 5.614785990043493
$ 0
0.00%

0.00%

+4.99%

+4.99%

Elk Finance (ELK) sanntidsprisen er $ 0.033. I løpet av de siste 24 timene har ELK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0328 og et toppnivå på $ 0.0342, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ELK er $ 5.614785990043493, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ELK endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +4.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Elk Finance (ELK) Markedsinformasjon

No.5794

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.46K
$ 5.46K$ 5.46K

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

0.00
0.00 0.00

42,424,242
42,424,242 42,424,242

42,424,242
42,424,242 42,424,242

0.00%

AVAX_CCHAIN

Nåværende markedsverdi på Elk Finance er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.46K. Den sirkulerende forsyningen på ELK er 0.00, med en total tilgang på 42424242. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.40M.

Elk Finance (ELK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Elk Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.00202+6.52%
60 dager$ +0.00102+3.18%
90 dager$ +0.003+10.00%
Elk Finance Prisendring i dag

I dag registrerte ELK en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Elk Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00202 (+6.52%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Elk Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ELK en endring på $ +0.00102 (+3.18%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Elk Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.003+10.00% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Elk Finance (ELK)?

Sjekk ut Elk Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Elk Finance (ELK)

Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future!

Elk Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Elk Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ELK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Elk Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Elk Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Elk Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Elk Finance (ELK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Elk Finance (ELK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Elk Finance.

Sjekk Elk Financeprisprognosen nå!

Elk Finance (ELK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Elk Finance (ELK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ELK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Elk Finance (ELK)

Leter du etter hvordan du kjøperElk Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Elk Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ELK til lokale valutaer

Elk Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Elk Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Elk Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Elk Finance

Hvor mye er Elk Finance (ELK) verdt i dag?
Live ELK prisen i USD er 0.033 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ELK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ELK til USD er $ 0.033. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Elk Finance?
Markedsverdien for ELK er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ELK?
Den sirkulerende forsyningen av ELK er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forELK ?
ELK oppnådde en ATH-pris på 5.614785990043493 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ELK?
ELK så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ELK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ELK er $ 5.46K USD.
Vil ELK gå høyere i år?
ELK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ELK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Elk Finance (ELK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

