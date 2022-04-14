Eliza (ELIZA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Eliza (ELIZA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Eliza (ELIZA) Informasjon ELIZA is a meme coin. Offisiell nettside: https://www.elizawakesup.ai/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/5voS9evDjxF589WuEub5i4ti7FWQmZCsAsyD5ucbuRqM Kjøp ELIZA nå!

Eliza (ELIZA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Eliza (ELIZA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Total forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Sirkulerende forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M All-time high: $ 0.17666 $ 0.17666 $ 0.17666 All-Time Low: $ 0.001318565531956296 $ 0.001318565531956296 $ 0.001318565531956296 Nåværende pris: $ 0.001617 $ 0.001617 $ 0.001617 Lær mer om Eliza (ELIZA) pris

Eliza (ELIZA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Eliza (ELIZA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ELIZA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ELIZA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ELIZAs tokenomics, kan du utforske ELIZA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ELIZA Interessert i å legge til Eliza (ELIZA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ELIZA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ELIZA på MEXC nå!

Eliza (ELIZA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ELIZA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ELIZA nå!

ELIZA prisforutsigelse Vil du vite hvor ELIZA kan være på vei? Vår ELIZA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ELIZA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!