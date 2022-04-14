Elderglade (ELDE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Elderglade (ELDE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Elderglade (ELDE) Informasjon Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale. Offisiell nettside: https://elderglade.com/ Teknisk dokument: https://elderglade.gitbook.io/elderglade-whitepaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x799a290f9cc4085a0ce5b42b5f2c30193a7a872b Kjøp ELDE nå!

Elderglade (ELDE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Elderglade (ELDE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 135.22M $ 135.22M $ 135.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.37M $ 3.37M $ 3.37M All-time high: $ 0.48599 $ 0.48599 $ 0.48599 All-Time Low: $ 0.008100993656931238 $ 0.008100993656931238 $ 0.008100993656931238 Nåværende pris: $ 0.008418 $ 0.008418 $ 0.008418 Lær mer om Elderglade (ELDE) pris

Elderglade (ELDE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Elderglade (ELDE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ELDE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ELDE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ELDEs tokenomics, kan du utforske ELDE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ELDE Interessert i å legge til Elderglade (ELDE) i porteføljen din?

Elderglade (ELDE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ELDE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ELDE nå!

ELDE prisforutsigelse Vil du vite hvor ELDE kan være på vei? Vår ELDE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ELDE tokenets prisforutsigelse nå!

