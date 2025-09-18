Dagens Elderglade livepris er 0.008443 USD. Spor prisoppdateringer for ELDE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ELDE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Elderglade livepris er 0.008443 USD. Spor prisoppdateringer for ELDE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ELDE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ELDE

ELDE Prisinformasjon

ELDE teknisk dokument

ELDE Offisiell nettside

ELDE tokenomics

ELDE Prisprognose

ELDE-historikk

ELDE Kjøpeguide

ELDE-til-fiat-valutakonverter

ELDE Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Elderglade Logo

Elderglade Pris(ELDE)

1 ELDE til USD livepris:

$0.008457
$0.008457$0.008457
-0.04%1D
USD
Elderglade (ELDE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:47:12 (UTC+8)

Elderglade (ELDE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.008202
$ 0.008202$ 0.008202
24 timer lav
$ 0.008655
$ 0.008655$ 0.008655
24 timer høy

$ 0.008202
$ 0.008202$ 0.008202

$ 0.008655
$ 0.008655$ 0.008655

$ 0.26436719138705106
$ 0.26436719138705106$ 0.26436719138705106

$ 0.008100993656931238
$ 0.008100993656931238$ 0.008100993656931238

-0.41%

-0.04%

-14.62%

-14.62%

Elderglade (ELDE) sanntidsprisen er $ 0.008443. I løpet av de siste 24 timene har ELDE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.008202 og et toppnivå på $ 0.008655, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ELDE er $ 0.26436719138705106, mens den rekordlave prisen er $ 0.008100993656931238.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ELDE endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, -0.04% over 24 timer og -14.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Elderglade (ELDE) Markedsinformasjon

No.2156

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 64.52K
$ 64.52K$ 64.52K

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

135.22M
135.22M 135.22M

400,000,000
400,000,000 400,000,000

400,000,000
400,000,000 400,000,000

33.80%

BSC

Nåværende markedsverdi på Elderglade er $ 1.14M, med et 24-timers handelsvolum på $ 64.52K. Den sirkulerende forsyningen på ELDE er 135.22M, med en total tilgang på 400000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.38M.

Elderglade (ELDE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Elderglade for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000338-0.04%
30 dager$ -0.002697-24.22%
60 dager$ -0.006737-44.39%
90 dager$ -0.012527-59.74%
Elderglade Prisendring i dag

I dag registrerte ELDE en endring på $ -0.00000338 (-0.04%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Elderglade 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.002697 (-24.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Elderglade 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ELDE en endring på $ -0.006737 (-44.39%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Elderglade 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.012527-59.74% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Elderglade (ELDE)?

Sjekk ut Elderglade Prishistorikk-siden nå.

Hva er Elderglade (ELDE)

Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale.

Elderglade er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Elderglade investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ELDE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Elderglade på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Elderglade kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Elderglade Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Elderglade (ELDE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Elderglade (ELDE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Elderglade.

Sjekk Eldergladeprisprognosen nå!

Elderglade (ELDE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Elderglade (ELDE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ELDE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Elderglade (ELDE)

Leter du etter hvordan du kjøperElderglade? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Elderglade på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ELDE til lokale valutaer

1 Elderglade(ELDE) til VND
222.177545
1 Elderglade(ELDE) til AUD
A$0.01274893
1 Elderglade(ELDE) til GBP
0.00624782
1 Elderglade(ELDE) til EUR
0.00717655
1 Elderglade(ELDE) til USD
$0.008443
1 Elderglade(ELDE) til MYR
RM0.0354606
1 Elderglade(ELDE) til TRY
0.34937134
1 Elderglade(ELDE) til JPY
¥1.241121
1 Elderglade(ELDE) til ARS
ARS$12.45274956
1 Elderglade(ELDE) til RUB
0.70490607
1 Elderglade(ELDE) til INR
0.74374387
1 Elderglade(ELDE) til IDR
Rp140.71661038
1 Elderglade(ELDE) til KRW
11.79183152
1 Elderglade(ELDE) til PHP
0.48175758
1 Elderglade(ELDE) til EGP
￡E.0.40669931
1 Elderglade(ELDE) til BRL
R$0.04491676
1 Elderglade(ELDE) til CAD
C$0.01156691
1 Elderglade(ELDE) til BDT
1.02785082
1 Elderglade(ELDE) til NGN
12.62025868
1 Elderglade(ELDE) til COP
$32.98046875
1 Elderglade(ELDE) til ZAR
R.0.14631719
1 Elderglade(ELDE) til UAH
0.34886476
1 Elderglade(ELDE) til TZS
T.Sh.20.89845132
1 Elderglade(ELDE) til VES
Bs1.376209
1 Elderglade(ELDE) til CLP
$8.063065
1 Elderglade(ELDE) til PKR
Rs2.39646112
1 Elderglade(ELDE) til KZT
4.57112463
1 Elderglade(ELDE) til THB
฿0.2684874
1 Elderglade(ELDE) til TWD
NT$0.25523189
1 Elderglade(ELDE) til AED
د.إ0.03098581
1 Elderglade(ELDE) til CHF
Fr0.00666997
1 Elderglade(ELDE) til HKD
HK$0.06560211
1 Elderglade(ELDE) til AMD
֏3.2311361
1 Elderglade(ELDE) til MAD
.د.م0.07615586
1 Elderglade(ELDE) til MXN
$0.15526677
1 Elderglade(ELDE) til SAR
ريال0.03166125
1 Elderglade(ELDE) til ETB
Br1.21216151
1 Elderglade(ELDE) til KES
KSh1.09066674
1 Elderglade(ELDE) til JOD
د.أ0.005986087
1 Elderglade(ELDE) til PLN
0.03056366
1 Elderglade(ELDE) til RON
лв0.03638933
1 Elderglade(ELDE) til SEK
kr0.07944863
1 Elderglade(ELDE) til BGN
лв0.01401538
1 Elderglade(ELDE) til HUF
Ft2.80493346
1 Elderglade(ELDE) til CZK
0.17451681
1 Elderglade(ELDE) til KWD
د.ك0.002575115
1 Elderglade(ELDE) til ILS
0.02811519
1 Elderglade(ELDE) til BOB
Bs0.05834113
1 Elderglade(ELDE) til AZN
0.0143531
1 Elderglade(ELDE) til TJS
SM0.07902648
1 Elderglade(ELDE) til GEL
0.0227961
1 Elderglade(ELDE) til AOA
Kz7.69638551
1 Elderglade(ELDE) til BHD
.د.ب0.003183011
1 Elderglade(ELDE) til BMD
$0.008443
1 Elderglade(ELDE) til DKK
kr0.05361305
1 Elderglade(ELDE) til HNL
L0.22129103
1 Elderglade(ELDE) til MUR
0.38280562
1 Elderglade(ELDE) til NAD
$0.14648605
1 Elderglade(ELDE) til NOK
kr0.08392342
1 Elderglade(ELDE) til NZD
$0.0143531
1 Elderglade(ELDE) til PAB
B/.0.008443
1 Elderglade(ELDE) til PGK
K0.03529174
1 Elderglade(ELDE) til QAR
ر.ق0.03064809
1 Elderglade(ELDE) til RSD
дин.0.84193596
1 Elderglade(ELDE) til UZS
soʻm104.23449181
1 Elderglade(ELDE) til ALL
L0.69620978
1 Elderglade(ELDE) til ANG
ƒ0.01511297
1 Elderglade(ELDE) til AWG
ƒ0.0151974
1 Elderglade(ELDE) til BBD
$0.016886
1 Elderglade(ELDE) til BAM
KM0.01401538
1 Elderglade(ELDE) til BIF
Fr25.202355
1 Elderglade(ELDE) til BND
$0.01080704
1 Elderglade(ELDE) til BSD
$0.008443
1 Elderglade(ELDE) til JMD
$1.35434163
1 Elderglade(ELDE) til KHR
33.90759458
1 Elderglade(ELDE) til KMF
Fr3.529174
1 Elderglade(ELDE) til LAK
183.54347459
1 Elderglade(ELDE) til LKR
Rs2.55383864
1 Elderglade(ELDE) til MDL
L0.1393095
1 Elderglade(ELDE) til MGA
Ar37.35833311
1 Elderglade(ELDE) til MOP
P0.06762843
1 Elderglade(ELDE) til MVR
0.1291779
1 Elderglade(ELDE) til MWK
MK14.65797673
1 Elderglade(ELDE) til MZN
MT0.5395077
1 Elderglade(ELDE) til NPR
Rs1.18978756
1 Elderglade(ELDE) til PYG
60.299906
1 Elderglade(ELDE) til RWF
Fr12.233907
1 Elderglade(ELDE) til SBD
$0.0692326
1 Elderglade(ELDE) til SCR
0.12098819
1 Elderglade(ELDE) til SRD
$0.32159387
1 Elderglade(ELDE) til SVC
$0.07387625
1 Elderglade(ELDE) til SZL
L0.14648605
1 Elderglade(ELDE) til TMT
m0.0295505
1 Elderglade(ELDE) til TND
د.ت0.02456913
1 Elderglade(ELDE) til TTD
$0.05715911
1 Elderglade(ELDE) til UGX
Sh29.618044
1 Elderglade(ELDE) til XAF
Fr4.711194
1 Elderglade(ELDE) til XCD
$0.0227961
1 Elderglade(ELDE) til XOF
Fr4.711194
1 Elderglade(ELDE) til XPF
Fr0.852743
1 Elderglade(ELDE) til BWP
P0.11246076
1 Elderglade(ELDE) til BZD
$0.01697043
1 Elderglade(ELDE) til CVE
$0.79178454
1 Elderglade(ELDE) til DJF
Fr1.494411
1 Elderglade(ELDE) til DOP
$0.52363486
1 Elderglade(ELDE) til DZD
د.ج1.09387508
1 Elderglade(ELDE) til FJD
$0.01899675
1 Elderglade(ELDE) til GNF
Fr73.411885
1 Elderglade(ELDE) til GTQ
Q0.06467338
1 Elderglade(ELDE) til GYD
$1.76703547
1 Elderglade(ELDE) til ISK
kr1.021603

Elderglade Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Elderglade, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Elderglade nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Elderglade

Hvor mye er Elderglade (ELDE) verdt i dag?
Live ELDE prisen i USD er 0.008443 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ELDE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ELDE til USD er $ 0.008443. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Elderglade?
Markedsverdien for ELDE er $ 1.14M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ELDE?
Den sirkulerende forsyningen av ELDE er 135.22M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forELDE ?
ELDE oppnådde en ATH-pris på 0.26436719138705106 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ELDE?
ELDE så en ATL-pris på 0.008100993656931238 USD.
Hva er handelsvolumet til ELDE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ELDE er $ 64.52K USD.
Vil ELDE gå høyere i år?
ELDE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ELDE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:47:12 (UTC+8)

Elderglade (ELDE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ELDE-til-USD-kalkulator

Beløp

ELDE
ELDE
USD
USD

1 ELDE = 0.008443 USD

Handle ELDE

ELDEUSDC
$0.008472
$0.008472$0.008472
-0.09%
ELDEUSDT
$0.008457
$0.008457$0.008457
-0.06%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker