Enjinstarter (EJS) Informasjon EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure Offisiell nettside: https://www.enjinstarter.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x96610186f3ab8d73ebee1cf950c750f3b1fb79c2

Enjinstarter (EJS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Enjinstarter (EJS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 4.94B $ 4.94B $ 4.94B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 240.95K $ 240.95K $ 240.95K All-time high: $ 0.2218 $ 0.2218 $ 0.2218 All-Time Low: $ 0.000044155825590116 $ 0.000044155825590116 $ 0.000044155825590116 Nåværende pris: $ 0.00004819 $ 0.00004819 $ 0.00004819 Lær mer om Enjinstarter (EJS) pris

Enjinstarter (EJS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Enjinstarter (EJS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EJS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EJS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EJSs tokenomics, kan du utforske EJS tokenets livepris!

