Hva er Enjinstarter (EJS)

EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure

Enjinstarter er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Enjinstarter investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk EJS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Enjinstarter på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Enjinstarter kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Enjinstarter Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Enjinstarter (EJS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Enjinstarter (EJS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Enjinstarter.

Sjekk Enjinstarterprisprognosen nå!

Enjinstarter (EJS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Enjinstarter (EJS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EJS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Enjinstarter (EJS)

Leter du etter hvordan du kjøperEnjinstarter? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Enjinstarter på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EJS til lokale valutaer

Prøv konverting

Enjinstarter Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Enjinstarter, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Enjinstarter Hvor mye er Enjinstarter (EJS) verdt i dag? Live EJS prisen i USD er 0.00005989 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende EJS-til-USD-pris? $ 0.00005989 . Sjekk ut Den nåværende prisen på EJS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Enjinstarter? Markedsverdien for EJS er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av EJS? Den sirkulerende forsyningen av EJS er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEJS ? EJS oppnådde en ATH-pris på 1.1117755395336668 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på EJS? EJS så en ATL-pris på 0.00004802444753722 USD . Hva er handelsvolumet til EJS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EJS er $ 55.74K USD . Vil EJS gå høyere i år? EJS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EJS prisprognosen for en mer grundig analyse.

Enjinstarter (EJS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?