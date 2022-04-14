EINSTEIN (EIN) tokenomics
EINSTEIN (EIN) Informasjon
Einstein is an innovative social experiment that integrates scientific knowledge with Web3. This experiment allows individuals to explore cryptocurrency, blockchain, Web3, decentralized science, cosmology, and physics, fostering a spirit of exploration to discover the convergence of science and blockchain technology.
EINSTEIN (EIN) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EINSTEIN (EIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
EINSTEIN (EIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak EINSTEIN (EIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet EIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange EIN tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår EINs tokenomics, kan du utforske EIN tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
