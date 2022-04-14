EINSTEIN (EIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EINSTEIN (EIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Einstein is an innovative social experiment that integrates scientific knowledge with Web3. This experiment allows individuals to explore cryptocurrency, blockchain, Web3, decentralized science, cosmology, and physics, fostering a spirit of exploration to discover the convergence of science and blockchain technology. Offisiell nettside: https://einstein.game/ Teknisk dokument: https://einstein.game/whitepaper Blokkutforsker: https://www.bscscan.com/token/0x8CFcF2961e1aAF607AaEd65cc8D4735493A38310

EINSTEIN (EIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EINSTEIN (EIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M All-time high: $ 0.012 $ 0.012 $ 0.012 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.000371 $ 0.000371 $ 0.000371 Lær mer om EINSTEIN (EIN) pris

EINSTEIN (EIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EINSTEIN (EIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EINs tokenomics, kan du utforske EIN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EIN Interessert i å legge til EINSTEIN (EIN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe EIN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

EINSTEIN (EIN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EIN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EIN nå!

EIN prisforutsigelse Vil du vite hvor EIN kan være på vei? Vår EIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EIN tokenets prisforutsigelse nå!

