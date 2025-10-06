Egg Smash pris i dag

Sanntids Egg Smash (EGSM) pris i dag er $ 0.00000026, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende EGSM til USD konverteringssats er $ 0.00000026 per EGSM.

Egg Smash rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- EGSM. I løpet av de siste 24 timene EGSM har den blitt handlet mellom $ 0.00000026(laveste) og $ 0.00000026 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har EGSM beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -10.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 0.00.

Egg Smash (EGSM) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fullt utvannet markedsverdi $ 2.60K$ 2.60K $ 2.60K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

