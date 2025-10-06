EtherFloki pris i dag

Sanntids EtherFloki (EFLOKI) pris i dag er $ 0.0000002679, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende EFLOKI til USD konverteringssats er $ 0.0000002679 per EFLOKI.

EtherFloki rangerer for tiden som #5073 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 EFLOKI. I løpet av de siste 24 timene EFLOKI har den blitt handlet mellom $ 0.0000002675(laveste) og $ 0.000000268 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.000016875718926705, mens tidenes laveste notering var $ 0.000000261837786637.

Kortsiktig har EFLOKI beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -23.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 18.42K.

EtherFloki (EFLOKI) Markedsinformasjon

Rangering No.5073 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 18.42K$ 18.42K $ 18.42K Fullt utvannet markedsverdi $ 267.90K$ 267.90K $ 267.90K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Total forsyning 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på EtherFloki er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 18.42K. Den sirkulerende forsyningen på EFLOKI er 0.00, med en total tilgang på 500000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 267.90K.