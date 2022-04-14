Edelcoin (EDLC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Edelcoin (EDLC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Edelcoin (EDLC) Informasjon Edelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals. Offisiell nettside: https://edelcoin.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xC47ef9B19c3e29317a50F5fBE594EbA361dadA4A

Edelcoin (EDLC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Edelcoin (EDLC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 5.52B $ 5.52B $ 5.52B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.72B $ 17.72B $ 17.72B All-time high: $ 199.9876 $ 199.9876 $ 199.9876 All-Time Low: $ 0.008241646516933852 $ 0.008241646516933852 $ 0.008241646516933852 Nåværende pris: $ 3.2124 $ 3.2124 $ 3.2124 Lær mer om Edelcoin (EDLC) pris

Edelcoin (EDLC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Edelcoin (EDLC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EDLC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EDLC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EDLCs tokenomics, kan du utforske EDLC tokenets livepris!

Edelcoin (EDLC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EDLC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EDLC nå!

EDLC prisforutsigelse Vil du vite hvor EDLC kan være på vei? Vår EDLC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EDLC tokenets prisforutsigelse nå!

