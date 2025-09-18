Dagens Edelcoin livepris er 3.3002 USD. Spor prisoppdateringer for EDLC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EDLC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Edelcoin livepris er 3.3002 USD. Spor prisoppdateringer for EDLC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EDLC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Edelcoin Pris(EDLC)

1 EDLC til USD livepris:

$3.3043
$3.3043$3.3043
+0.41%1D
USD
Edelcoin (EDLC) Live prisdiagram
Edelcoin (EDLC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 3.2694
$ 3.2694$ 3.2694
24 timer lav
$ 3.434
$ 3.434$ 3.434
24 timer høy

$ 3.2694
$ 3.2694$ 3.2694

$ 3.434
$ 3.434$ 3.434

$ 28.556052078705115
$ 28.556052078705115$ 28.556052078705115

$ 0.008241646516933852
$ 0.008241646516933852$ 0.008241646516933852

+0.91%

+0.41%

+5.48%

+5.48%

Edelcoin (EDLC) sanntidsprisen er $ 3.3002. I løpet av de siste 24 timene har EDLC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.2694 og et toppnivå på $ 3.434, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EDLC er $ 28.556052078705115, mens den rekordlave prisen er $ 0.008241646516933852.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EDLC endret seg med +0.91% i løpet av den siste timen, +0.41% over 24 timer og +5.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Edelcoin (EDLC) Markedsinformasjon

No.4822

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.36K
$ 21.36K$ 21.36K

$ 18.21B
$ 18.21B$ 18.21B

0.00
0.00 0.00

5,516,931,200
5,516,931,200 5,516,931,200

5,516,931,200
5,516,931,200 5,516,931,200

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Edelcoin er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 21.36K. Den sirkulerende forsyningen på EDLC er 0.00, med en total tilgang på 5516931200. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.21B.

Edelcoin (EDLC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Edelcoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.013492+0.41%
30 dager$ +0.2719+8.97%
60 dager$ +0.2524+8.28%
90 dager$ +0.1313+4.14%
Edelcoin Prisendring i dag

I dag registrerte EDLC en endring på $ +0.013492 (+0.41%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Edelcoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.2719 (+8.97%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Edelcoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EDLC en endring på $ +0.2524 (+8.28%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Edelcoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1313+4.14% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Edelcoin (EDLC)?

Sjekk ut Edelcoin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Edelcoin (EDLC)

Edelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals.

Edelcoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Edelcoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EDLC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Edelcoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Edelcoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Edelcoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Edelcoin (EDLC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Edelcoin (EDLC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Edelcoin.

Sjekk Edelcoinprisprognosen nå!

Edelcoin (EDLC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Edelcoin (EDLC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EDLC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Edelcoin (EDLC)

Leter du etter hvordan du kjøperEdelcoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Edelcoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EDLC til lokale valutaer

1 Edelcoin(EDLC) til VND
86,844.763
1 Edelcoin(EDLC) til AUD
A$4.983302
1 Edelcoin(EDLC) til GBP
2.442148
1 Edelcoin(EDLC) til EUR
2.80517
1 Edelcoin(EDLC) til USD
$3.3002
1 Edelcoin(EDLC) til MYR
RM13.86084
1 Edelcoin(EDLC) til TRY
136.529274
1 Edelcoin(EDLC) til JPY
¥485.1294
1 Edelcoin(EDLC) til ARS
ARS$4,867.530984
1 Edelcoin(EDLC) til RUB
275.5667
1 Edelcoin(EDLC) til INR
290.681616
1 Edelcoin(EDLC) til IDR
Rp55,003.311332
1 Edelcoin(EDLC) til KRW
4,609.191328
1 Edelcoin(EDLC) til PHP
188.342414
1 Edelcoin(EDLC) til EGP
￡E.158.937632
1 Edelcoin(EDLC) til BRL
R$17.557064
1 Edelcoin(EDLC) til CAD
C$4.521274
1 Edelcoin(EDLC) til BDT
401.766348
1 Edelcoin(EDLC) til NGN
4,933.006952
1 Edelcoin(EDLC) til COP
$12,891.40625
1 Edelcoin(EDLC) til ZAR
R.57.25847
1 Edelcoin(EDLC) til UAH
136.364264
1 Edelcoin(EDLC) til TZS
T.Sh.8,168.787048
1 Edelcoin(EDLC) til VES
Bs537.9326
1 Edelcoin(EDLC) til CLP
$3,151.691
1 Edelcoin(EDLC) til PKR
Rs936.728768
1 Edelcoin(EDLC) til KZT
1,786.761282
1 Edelcoin(EDLC) til THB
฿105.078368
1 Edelcoin(EDLC) til TWD
NT$99.765046
1 Edelcoin(EDLC) til AED
د.إ12.111734
1 Edelcoin(EDLC) til CHF
Fr2.607158
1 Edelcoin(EDLC) til HKD
HK$25.642554
1 Edelcoin(EDLC) til AMD
֏1,262.98654
1 Edelcoin(EDLC) til MAD
.د.م29.767804
1 Edelcoin(EDLC) til MXN
$60.657676
1 Edelcoin(EDLC) til SAR
ريال12.37575
1 Edelcoin(EDLC) til ETB
Br473.809714
1 Edelcoin(EDLC) til KES
KSh426.319836
1 Edelcoin(EDLC) til JOD
د.أ2.3398418
1 Edelcoin(EDLC) til PLN
11.946724
1 Edelcoin(EDLC) til RON
лв14.223862
1 Edelcoin(EDLC) til SEK
kr31.02188
1 Edelcoin(EDLC) til BGN
лв5.478332
1 Edelcoin(EDLC) til HUF
Ft1,096.755466
1 Edelcoin(EDLC) til CZK
68.182132
1 Edelcoin(EDLC) til KWD
د.ك1.006561
1 Edelcoin(EDLC) til ILS
10.989666
1 Edelcoin(EDLC) til BOB
Bs22.804382
1 Edelcoin(EDLC) til AZN
5.61034
1 Edelcoin(EDLC) til TJS
SM30.889872
1 Edelcoin(EDLC) til GEL
8.91054
1 Edelcoin(EDLC) til AOA
Kz3,008.363314
1 Edelcoin(EDLC) til BHD
.د.ب1.2441754
1 Edelcoin(EDLC) til BMD
$3.3002
1 Edelcoin(EDLC) til DKK
kr20.95627
1 Edelcoin(EDLC) til HNL
L86.498242
1 Edelcoin(EDLC) til MUR
149.631068
1 Edelcoin(EDLC) til NAD
$57.25847
1 Edelcoin(EDLC) til NOK
kr32.803988
1 Edelcoin(EDLC) til NZD
$5.61034
1 Edelcoin(EDLC) til PAB
B/.3.3002
1 Edelcoin(EDLC) til PGK
K13.794836
1 Edelcoin(EDLC) til QAR
ر.ق11.979726
1 Edelcoin(EDLC) til RSD
дин.329.02994
1 Edelcoin(EDLC) til UZS
soʻm40,743.180134
1 Edelcoin(EDLC) til ALL
L272.134492
1 Edelcoin(EDLC) til ANG
ƒ5.907358
1 Edelcoin(EDLC) til AWG
ƒ5.94036
1 Edelcoin(EDLC) til BBD
$6.6004
1 Edelcoin(EDLC) til BAM
KM5.478332
1 Edelcoin(EDLC) til BIF
Fr9,851.097
1 Edelcoin(EDLC) til BND
$4.224256
1 Edelcoin(EDLC) til BSD
$3.3002
1 Edelcoin(EDLC) til JMD
$529.385082
1 Edelcoin(EDLC) til KHR
13,253.801212
1 Edelcoin(EDLC) til KMF
Fr1,379.4836
1 Edelcoin(EDLC) til LAK
71,743.476826
1 Edelcoin(EDLC) til LKR
Rs998.244496
1 Edelcoin(EDLC) til MDL
L54.4533
1 Edelcoin(EDLC) til MGA
Ar14,602.625954
1 Edelcoin(EDLC) til MOP
P26.434602
1 Edelcoin(EDLC) til MVR
50.49306
1 Edelcoin(EDLC) til MWK
MK5,729.510222
1 Edelcoin(EDLC) til MZN
MT210.88278
1 Edelcoin(EDLC) til NPR
Rs465.064184
1 Edelcoin(EDLC) til PYG
23,570.0284
1 Edelcoin(EDLC) til RWF
Fr4,781.9898
1 Edelcoin(EDLC) til SBD
$27.06164
1 Edelcoin(EDLC) til SCR
50.229044
1 Edelcoin(EDLC) til SRD
$125.704618
1 Edelcoin(EDLC) til SVC
$28.87675
1 Edelcoin(EDLC) til SZL
L57.25847
1 Edelcoin(EDLC) til TMT
m11.5507
1 Edelcoin(EDLC) til TND
د.ت9.603582
1 Edelcoin(EDLC) til TTD
$22.342354
1 Edelcoin(EDLC) til UGX
Sh11,577.1016
1 Edelcoin(EDLC) til XAF
Fr1,841.5116
1 Edelcoin(EDLC) til XCD
$8.91054
1 Edelcoin(EDLC) til XOF
Fr1,841.5116
1 Edelcoin(EDLC) til XPF
Fr333.3202
1 Edelcoin(EDLC) til BWP
P43.958664
1 Edelcoin(EDLC) til BZD
$6.633402
1 Edelcoin(EDLC) til CVE
$309.492756
1 Edelcoin(EDLC) til DJF
Fr587.4356
1 Edelcoin(EDLC) til DOP
$204.678404
1 Edelcoin(EDLC) til DZD
د.ج427.639916
1 Edelcoin(EDLC) til FJD
$7.42545
1 Edelcoin(EDLC) til GNF
Fr28,695.239
1 Edelcoin(EDLC) til GTQ
Q25.279532
1 Edelcoin(EDLC) til GYD
$690.698858
1 Edelcoin(EDLC) til ISK
kr399.3242

Edelcoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Edelcoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Edelcoin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Edelcoin

Hvor mye er Edelcoin (EDLC) verdt i dag?
Live EDLC prisen i USD er 3.3002 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EDLC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EDLC til USD er $ 3.3002. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Edelcoin?
Markedsverdien for EDLC er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EDLC?
Den sirkulerende forsyningen av EDLC er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEDLC ?
EDLC oppnådde en ATH-pris på 28.556052078705115 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EDLC?
EDLC så en ATL-pris på 0.008241646516933852 USD.
Hva er handelsvolumet til EDLC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EDLC er $ 21.36K USD.
Vil EDLC gå høyere i år?
EDLC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EDLC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:15:12 (UTC+8)

