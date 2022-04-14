EARN M Rewards (EARNM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EARN M Rewards (EARNM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EARN M Rewards (EARNM) Informasjon The EARNM Loyalty Ecosystem is an earnings-focused ecosystem that enables Web2/Web3 participants from all socioeconomic backgrounds to find new and valuable ways to grow and prosper. By transforming the Smartphone into the EarnPhone, $EARNM empowers users with additional sources of income for completing every day tasks. Whether you’re streaming music or trading crypto — $EARNM makes it easy to earn while using your phone. Offisiell nettside: https://www.earnm.com/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0xaeb3DD897Ade187B9F9e4c491Bc7A81F69F7093E Kjøp EARNM nå!

EARN M Rewards (EARNM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EARN M Rewards (EARNM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M All-time high: $ 0.06729 $ 0.06729 $ 0.06729 All-Time Low: $ 0.000311413576019732 $ 0.000311413576019732 $ 0.000311413576019732 Nåværende pris: $ 0.00046 $ 0.00046 $ 0.00046 Lær mer om EARN M Rewards (EARNM) pris

EARN M Rewards (EARNM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EARN M Rewards (EARNM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EARNM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EARNM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EARNMs tokenomics, kan du utforske EARNM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EARNM Interessert i å legge til EARN M Rewards (EARNM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe EARNM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper EARNM på MEXC nå!

EARN M Rewards (EARNM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EARNM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EARNM nå!

EARNM prisforutsigelse Vil du vite hvor EARNM kan være på vei? Vår EARNM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EARNM tokenets prisforutsigelse nå!

