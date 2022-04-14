Eternal AI (EAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Eternal AI (EAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Eternal AI (EAI) Informasjon Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin. Offisiell nettside: https://eternalai.org/ Teknisk dokument: https://cdn.eternalai.org/docs/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xa84f95eb3dabdc1bbd613709ef5f2fd42ce5be8d Kjøp EAI nå!

Eternal AI (EAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Eternal AI (EAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 228.00M $ 228.00M $ 228.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.18M $ 16.18M $ 16.18M All-time high: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 All-Time Low: $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 Nåværende pris: $ 0.01618 $ 0.01618 $ 0.01618 Lær mer om Eternal AI (EAI) pris

Eternal AI (EAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Eternal AI (EAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EAIs tokenomics, kan du utforske EAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EAI Interessert i å legge til Eternal AI (EAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe EAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper EAI på MEXC nå!

Eternal AI (EAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EAI nå!

EAI prisforutsigelse Vil du vite hvor EAI kan være på vei? Vår EAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!