Dagens Eternal AI livepris er 0.01712 USD. Spor prisoppdateringer for EAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Eternal AI livepris er 0.01712 USD. Spor prisoppdateringer for EAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Eternal AI Logo

Eternal AI Pris(EAI)

1 EAI til USD livepris:

-3.34%1D
USD
Eternal AI (EAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:03:17 (UTC+8)

Eternal AI (EAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.12%

-3.34%

-10.86%

-10.86%

Eternal AI (EAI) sanntidsprisen er $ 0.01712. I løpet av de siste 24 timene har EAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.016939 og et toppnivå på $ 0.017782, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EAI er $ 0.2903654277261663, mens den rekordlave prisen er $ 0.006397257988923091.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EAI endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -3.34% over 24 timer og -10.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Eternal AI (EAI) Markedsinformasjon

No.1579

22.79%

ETH

Nåværende markedsverdi på Eternal AI er $ 3.90M, med et 24-timers handelsvolum på $ 13.44K. Den sirkulerende forsyningen på EAI er 228.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.12M.

Eternal AI (EAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Eternal AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00059157-3.34%
30 dager$ -0.001226-6.69%
60 dager$ -0.008441-33.03%
90 dager$ +0.000565+3.41%
Eternal AI Prisendring i dag

I dag registrerte EAI en endring på $ -0.00059157 (-3.34%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Eternal AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001226 (-6.69%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Eternal AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EAI en endring på $ -0.008441 (-33.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Eternal AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000565+3.41% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Eternal AI (EAI)?

Sjekk ut Eternal AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Eternal AI (EAI)

Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin.

Eternal AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Eternal AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Eternal AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Eternal AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Eternal AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Eternal AI (EAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Eternal AI (EAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Eternal AI.

Sjekk Eternal AIprisprognosen nå!

Eternal AI (EAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Eternal AI (EAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Eternal AI (EAI)

Leter du etter hvordan du kjøperEternal AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Eternal AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EAI til lokale valutaer

Eternal AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Eternal AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Eternal AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Eternal AI

Hvor mye er Eternal AI (EAI) verdt i dag?
Live EAI prisen i USD er 0.01712 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EAI til USD er $ 0.01712. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Eternal AI?
Markedsverdien for EAI er $ 3.90M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EAI?
Den sirkulerende forsyningen av EAI er 228.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEAI ?
EAI oppnådde en ATH-pris på 0.2903654277261663 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EAI?
EAI så en ATL-pris på 0.006397257988923091 USD.
Hva er handelsvolumet til EAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EAI er $ 13.44K USD.
Vil EAI gå høyere i år?
EAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:03:17 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

