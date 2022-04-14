Dypius (DYP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dypius (DYP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dypius (DYP) Informasjon Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming. Offisiell nettside: https://dypius.com/ Teknisk dokument: https://dyp.finance/about Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x39b46b212bdf15b42b166779b9d1787a68b9d0c3 Kjøp DYP nå!

Dypius (DYP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dypius (DYP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Total forsyning: $ 229.93M $ 229.93M $ 229.93M Sirkulerende forsyning: $ 184.83M $ 184.83M $ 184.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M All-time high: $ 0.5498 $ 0.5498 $ 0.5498 All-Time Low: $ 0.00409764855130774 $ 0.00409764855130774 $ 0.00409764855130774 Nåværende pris: $ 0.00686 $ 0.00686 $ 0.00686 Lær mer om Dypius (DYP) pris

Dypius (DYP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dypius (DYP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DYP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DYP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DYPs tokenomics, kan du utforske DYP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DYP Interessert i å legge til Dypius (DYP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DYP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DYP på MEXC nå!

Dypius (DYP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DYP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DYP nå!

DYP prisforutsigelse Vil du vite hvor DYP kan være på vei? Vår DYP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DYP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!