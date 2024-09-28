DYNACHAIN (DYNA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DYNACHAIN (DYNA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DYNACHAIN (DYNA) Informasjon DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance. Offisiell nettside: https://dynachain.io/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/htyn99859awizmea Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x7EA42e53033B9c4BF975c1afcF17FF7EF25b04a4

DYNACHAIN (DYNA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DYNACHAIN (DYNA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 882.27K $ 882.27K $ 882.27K Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 32.78M $ 32.78M $ 32.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.46M $ 13.46M $ 13.46M All-time high: $ 4.23 $ 4.23 $ 4.23 All-Time Low: $ 0.026005607336100172 $ 0.026005607336100172 $ 0.026005607336100172 Nåværende pris: $ 0.026912 $ 0.026912 $ 0.026912 Lær mer om DYNACHAIN (DYNA) pris

DYNACHAIN (DYNA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DYNACHAIN (DYNA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DYNA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DYNA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DYNAs tokenomics, kan du utforske DYNA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DYNA Interessert i å legge til DYNACHAIN (DYNA) i porteføljen din?

DYNACHAIN (DYNA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DYNA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DYNA nå!

DYNA prisforutsigelse Vil du vite hvor DYNA kan være på vei? Vår DYNA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DYNA tokenets prisforutsigelse nå!

