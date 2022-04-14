dYdX (DYDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i dYdX (DYDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

dYdX (DYDX) Informasjon DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users. Offisiell nettside: https://dydx.trade/?utm_source=cmc&utm_medium=media&utm_campaign=cmc-feed Teknisk dokument: https://docs.dydx.community/dydx-token-migration/start-here/introduction Blokkutforsker: https://www.mintscan.io/dydx/ Kjøp DYDX nå!

dYdX (DYDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dYdX (DYDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 513.06M $ 513.06M $ 513.06M Total forsyning: $ 958.34M $ 958.34M $ 958.34M Sirkulerende forsyning: $ 782.70M $ 782.70M $ 782.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 655.50M $ 655.50M $ 655.50M All-time high: $ 30.003 $ 30.003 $ 30.003 All-Time Low: $ 0.41678738699944223 $ 0.41678738699944223 $ 0.41678738699944223 Nåværende pris: $ 0.6555 $ 0.6555 $ 0.6555 Lær mer om dYdX (DYDX) pris

dYdX (DYDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak dYdX (DYDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DYDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DYDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DYDXs tokenomics, kan du utforske DYDX tokenets livepris!

dYdX (DYDX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DYDX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DYDX nå!

DYDX prisforutsigelse Vil du vite hvor DYDX kan være på vei? Vår DYDX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DYDX tokenets prisforutsigelse nå!

