Duko (DUKO) Informasjon Duko IS THE CUTEST SOLANA PET Aimed to bring all the dog lovers to a low fee chain that empowers memes and communities. Offisiell nettside: https://dukocoin.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/HLptm5e6rTgh4EKgDpYFrnRHbjpkMyVdEeREEa2G7rf9 Kjøp DUKO nå!

Duko (DUKO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Duko (DUKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 9.66B $ 9.66B $ 9.66B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M All-time high: $ 0.008705 $ 0.008705 $ 0.008705 All-Time Low: $ 0.000000289013616352 $ 0.000000289013616352 $ 0.000000289013616352 Nåværende pris: $ 0.0002137 $ 0.0002137 $ 0.0002137 Lær mer om Duko (DUKO) pris

Duko (DUKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Duko (DUKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DUKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DUKO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DUKOs tokenomics, kan du utforske DUKO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DUKO Interessert i å legge til Duko (DUKO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DUKO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DUKO på MEXC nå!

Duko (DUKO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DUKO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DUKO nå!

DUKO prisforutsigelse Vil du vite hvor DUKO kan være på vei? Vår DUKO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DUKO tokenets prisforutsigelse nå!

