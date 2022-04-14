GameGPT (DUEL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GameGPT (DUEL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GameGPT (DUEL) Informasjon GameGPT, developed by Prism, is designed to offer an unparalleled suite of AI gaming tools and experiences, tailored for both gamers and creators. Offisiell nettside: https://gamegpt.gg Teknisk dokument: https://prism-whitepaper.gitbook.io/prism-whitepaper/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x943Af2ece93118B973c95c2F698EE9D15002e604 Kjøp DUEL nå!

GameGPT (DUEL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GameGPT (DUEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M Total forsyning: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B Sirkulerende forsyning: $ 8.39B $ 8.39B $ 8.39B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.76M $ 4.76M $ 4.76M All-time high: $ 0.036 $ 0.036 $ 0.036 All-Time Low: $ 0.000469182049317912 $ 0.000469182049317912 $ 0.000469182049317912 Nåværende pris: $ 0.000478 $ 0.000478 $ 0.000478 Lær mer om GameGPT (DUEL) pris

GameGPT (DUEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GameGPT (DUEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DUEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DUEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DUELs tokenomics, kan du utforske DUEL tokenets livepris!

GameGPT (DUEL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DUEL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DUEL nå!

