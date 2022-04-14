Deepswap Protocol (DSP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Deepswap Protocol (DSP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Deepswap Protocol (DSP) Informasjon DeepSwap is transforming institutional and high-net-worth decentralized trading with unmatched privacy and efficiency. With one-click, cross-chain liquidity and a developer-friendly, open-source toolkit, DeepSwap empowers you to trade smarter, safer, and at scale—while staying fully compliant. Offisiell nettside: http://deep-swap.org/ Teknisk dokument: https://wakeful-writer-533.notion.site/DeepSwap-Official-whitepaper-1bbaa5c5cd358003953ffb2c28dc0c0b Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xd3f32321f25c306e148f3ac90b6ac0fe25ff4941 Kjøp DSP nå!

Deepswap Protocol (DSP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Deepswap Protocol (DSP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: -- -- -- Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): -- -- -- All-time high: $ 0.00000000141 $ 0.00000000141 $ 0.00000000141 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.00000000000833 $ 0.00000000000833 $ 0.00000000000833 Lær mer om Deepswap Protocol (DSP) pris

Deepswap Protocol (DSP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Deepswap Protocol (DSP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DSP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DSP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DSPs tokenomics, kan du utforske DSP tokenets livepris!

Interessert i å legge til Deepswap Protocol (DSP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DSP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Deepswap Protocol (DSP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DSP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DSP nå!

DSP prisforutsigelse Vil du vite hvor DSP kan være på vei? Vår DSP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DSP tokenets prisforutsigelse nå!

