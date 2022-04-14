DSLA (DSLA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i DSLA (DSLA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
DSLA (DSLA) Informasjon

DSLA Protocol is a risk management framework that enables developers and infrastructure operators to reduce their users exposure to service delays, interruptions and financial losses, using self-executing service level agreements, bonus-malus insurance policies, and crowdfunded liquidity pools.

Offisiell nettside:
https://dsla.network
Teknisk dokument:
https://storage.googleapis.com/stacktical-public/STACKTICAL_DSLA-WHITE-PAPER.pdf
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x3affcca64c2a6f4e3b6bd9c64cd2c969efd1ecbe

DSLA (DSLA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DSLA (DSLA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 810.37K

Total forsyning:
$ 5.71B

Sirkulerende forsyning:
$ 5.49B

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 860.47K

All-time high:
$ 0.02499

All-Time Low:
$ 0.00000863520097865

Nåværende pris:
$ 0.00014756


DSLA (DSLA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak DSLA (DSLA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet DSLA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange DSLA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår DSLAs tokenomics, kan du utforske DSLA tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.