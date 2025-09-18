Dagens Dreams Quest livepris er 0.000331 USD. Spor prisoppdateringer for DREAMS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DREAMS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dreams Quest livepris er 0.000331 USD. Spor prisoppdateringer for DREAMS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DREAMS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DREAMS

DREAMS Prisinformasjon

DREAMS teknisk dokument

DREAMS Offisiell nettside

DREAMS tokenomics

DREAMS Prisprognose

DREAMS-historikk

DREAMS Kjøpeguide

DREAMS-til-fiat-valutakonverter

DREAMS Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Dreams Quest Logo

Dreams Quest Pris(DREAMS)

1 DREAMS til USD livepris:

$0.000331
$0.000331$0.000331
-0.36%1D
USD
Dreams Quest (DREAMS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:45:43 (UTC+8)

Dreams Quest (DREAMS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0003264
$ 0.0003264$ 0.0003264
24 timer lav
$ 0.0003412
$ 0.0003412$ 0.0003412
24 timer høy

$ 0.0003264
$ 0.0003264$ 0.0003264

$ 0.0003412
$ 0.0003412$ 0.0003412

$ 1.8855601077962427
$ 1.8855601077962427$ 1.8855601077962427

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

-0.36%

+11.41%

+11.41%

Dreams Quest (DREAMS) sanntidsprisen er $ 0.000331. I løpet av de siste 24 timene har DREAMS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0003264 og et toppnivå på $ 0.0003412, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DREAMS er $ 1.8855601077962427, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DREAMS endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.36% over 24 timer og +11.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dreams Quest (DREAMS) Markedsinformasjon

No.2534

$ 517.72K
$ 517.72K$ 517.72K

$ 136.52K
$ 136.52K$ 136.52K

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

1.56B
1.56B 1.56B

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

1,669,037,783
1,669,037,783 1,669,037,783

39.10%

BSC

Nåværende markedsverdi på Dreams Quest er $ 517.72K, med et 24-timers handelsvolum på $ 136.52K. Den sirkulerende forsyningen på DREAMS er 1.56B, med en total tilgang på 1669037783. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.32M.

Dreams Quest (DREAMS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Dreams Quest for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000001196-0.36%
30 dager$ +0.000039+13.35%
60 dager$ +0.0001039+45.75%
90 dager$ +0.0001448+77.76%
Dreams Quest Prisendring i dag

I dag registrerte DREAMS en endring på $ -0.000001196 (-0.36%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Dreams Quest 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000039 (+13.35%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Dreams Quest 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DREAMS en endring på $ +0.0001039 (+45.75%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Dreams Quest 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0001448+77.76% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Dreams Quest (DREAMS)?

Sjekk ut Dreams Quest Prishistorikk-siden nå.

Hva er Dreams Quest (DREAMS)

Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest.

Dreams Quest er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Dreams Quest investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DREAMS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Dreams Quest på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Dreams Quest kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Dreams Quest Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dreams Quest (DREAMS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dreams Quest (DREAMS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dreams Quest.

Sjekk Dreams Questprisprognosen nå!

Dreams Quest (DREAMS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dreams Quest (DREAMS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DREAMS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Dreams Quest (DREAMS)

Leter du etter hvordan du kjøperDreams Quest? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Dreams Quest på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DREAMS til lokale valutaer

1 Dreams Quest(DREAMS) til VND
8.710265
1 Dreams Quest(DREAMS) til AUD
A$0.00049981
1 Dreams Quest(DREAMS) til GBP
0.00024494
1 Dreams Quest(DREAMS) til EUR
0.00028135
1 Dreams Quest(DREAMS) til USD
$0.000331
1 Dreams Quest(DREAMS) til MYR
RM0.0013902
1 Dreams Quest(DREAMS) til TRY
0.01369678
1 Dreams Quest(DREAMS) til JPY
¥0.048657
1 Dreams Quest(DREAMS) til ARS
ARS$0.48819852
1 Dreams Quest(DREAMS) til RUB
0.02763519
1 Dreams Quest(DREAMS) til INR
0.02915779
1 Dreams Quest(DREAMS) til IDR
Rp5.51666446
1 Dreams Quest(DREAMS) til KRW
0.46228784
1 Dreams Quest(DREAMS) til PHP
0.01888686
1 Dreams Quest(DREAMS) til EGP
￡E.0.01594427
1 Dreams Quest(DREAMS) til BRL
R$0.00176092
1 Dreams Quest(DREAMS) til CAD
C$0.00045347
1 Dreams Quest(DREAMS) til BDT
0.04029594
1 Dreams Quest(DREAMS) til NGN
0.49476556
1 Dreams Quest(DREAMS) til COP
$1.29296875
1 Dreams Quest(DREAMS) til ZAR
R.0.00573623
1 Dreams Quest(DREAMS) til UAH
0.01367692
1 Dreams Quest(DREAMS) til TZS
T.Sh.0.81930444
1 Dreams Quest(DREAMS) til VES
Bs0.053953
1 Dreams Quest(DREAMS) til CLP
$0.316105
1 Dreams Quest(DREAMS) til PKR
Rs0.09395104
1 Dreams Quest(DREAMS) til KZT
0.17920671
1 Dreams Quest(DREAMS) til THB
฿0.0105258
1 Dreams Quest(DREAMS) til TWD
NT$0.01000613
1 Dreams Quest(DREAMS) til AED
د.إ0.00121477
1 Dreams Quest(DREAMS) til CHF
Fr0.00026149
1 Dreams Quest(DREAMS) til HKD
HK$0.00257187
1 Dreams Quest(DREAMS) til AMD
֏0.1266737
1 Dreams Quest(DREAMS) til MAD
.د.م0.00298562
1 Dreams Quest(DREAMS) til MXN
$0.00608709
1 Dreams Quest(DREAMS) til SAR
ريال0.00124125
1 Dreams Quest(DREAMS) til ETB
Br0.04752167
1 Dreams Quest(DREAMS) til KES
KSh0.04275858
1 Dreams Quest(DREAMS) til JOD
د.أ0.000234679
1 Dreams Quest(DREAMS) til PLN
0.00119822
1 Dreams Quest(DREAMS) til RON
лв0.00142661
1 Dreams Quest(DREAMS) til SEK
kr0.00311471
1 Dreams Quest(DREAMS) til BGN
лв0.00054946
1 Dreams Quest(DREAMS) til HUF
Ft0.10996482
1 Dreams Quest(DREAMS) til CZK
0.00684177
1 Dreams Quest(DREAMS) til KWD
د.ك0.000100955
1 Dreams Quest(DREAMS) til ILS
0.00110223
1 Dreams Quest(DREAMS) til BOB
Bs0.00228721
1 Dreams Quest(DREAMS) til AZN
0.0005627
1 Dreams Quest(DREAMS) til TJS
SM0.00309816
1 Dreams Quest(DREAMS) til GEL
0.0008937
1 Dreams Quest(DREAMS) til AOA
Kz0.30172967
1 Dreams Quest(DREAMS) til BHD
.د.ب0.000124787
1 Dreams Quest(DREAMS) til BMD
$0.000331
1 Dreams Quest(DREAMS) til DKK
kr0.00210185
1 Dreams Quest(DREAMS) til HNL
L0.00867551
1 Dreams Quest(DREAMS) til MUR
0.01500754
1 Dreams Quest(DREAMS) til NAD
$0.00574285
1 Dreams Quest(DREAMS) til NOK
kr0.00329014
1 Dreams Quest(DREAMS) til NZD
$0.0005627
1 Dreams Quest(DREAMS) til PAB
B/.0.000331
1 Dreams Quest(DREAMS) til PGK
K0.00138358
1 Dreams Quest(DREAMS) til QAR
ر.ق0.00120153
1 Dreams Quest(DREAMS) til RSD
дин.0.03300732
1 Dreams Quest(DREAMS) til UZS
soʻm4.08641677
1 Dreams Quest(DREAMS) til ALL
L0.02729426
1 Dreams Quest(DREAMS) til ANG
ƒ0.00059249
1 Dreams Quest(DREAMS) til AWG
ƒ0.0005958
1 Dreams Quest(DREAMS) til BBD
$0.000662
1 Dreams Quest(DREAMS) til BAM
KM0.00054946
1 Dreams Quest(DREAMS) til BIF
Fr0.988035
1 Dreams Quest(DREAMS) til BND
$0.00042368
1 Dreams Quest(DREAMS) til BSD
$0.000331
1 Dreams Quest(DREAMS) til JMD
$0.05309571
1 Dreams Quest(DREAMS) til KHR
1.32931586
1 Dreams Quest(DREAMS) til KMF
Fr0.138358
1 Dreams Quest(DREAMS) til LAK
7.19565203
1 Dreams Quest(DREAMS) til LKR
Rs0.10012088
1 Dreams Quest(DREAMS) til MDL
L0.0054615
1 Dreams Quest(DREAMS) til MGA
Ar1.46459887
1 Dreams Quest(DREAMS) til MOP
P0.00265131
1 Dreams Quest(DREAMS) til MVR
0.0050643
1 Dreams Quest(DREAMS) til MWK
MK0.57465241
1 Dreams Quest(DREAMS) til MZN
MT0.0211509
1 Dreams Quest(DREAMS) til NPR
Rs0.04664452
1 Dreams Quest(DREAMS) til PYG
2.364002
1 Dreams Quest(DREAMS) til RWF
Fr0.479619
1 Dreams Quest(DREAMS) til SBD
$0.0027142
1 Dreams Quest(DREAMS) til SCR
0.00474323
1 Dreams Quest(DREAMS) til SRD
$0.01260779
1 Dreams Quest(DREAMS) til SVC
$0.00289625
1 Dreams Quest(DREAMS) til SZL
L0.00574285
1 Dreams Quest(DREAMS) til TMT
m0.0011585
1 Dreams Quest(DREAMS) til TND
د.ت0.00096321
1 Dreams Quest(DREAMS) til TTD
$0.00224087
1 Dreams Quest(DREAMS) til UGX
Sh1.161148
1 Dreams Quest(DREAMS) til XAF
Fr0.184698
1 Dreams Quest(DREAMS) til XCD
$0.0008937
1 Dreams Quest(DREAMS) til XOF
Fr0.184698
1 Dreams Quest(DREAMS) til XPF
Fr0.033431
1 Dreams Quest(DREAMS) til BWP
P0.00440892
1 Dreams Quest(DREAMS) til BZD
$0.00066531
1 Dreams Quest(DREAMS) til CVE
$0.03104118
1 Dreams Quest(DREAMS) til DJF
Fr0.058587
1 Dreams Quest(DREAMS) til DOP
$0.02052862
1 Dreams Quest(DREAMS) til DZD
د.ج0.04288105
1 Dreams Quest(DREAMS) til FJD
$0.00074475
1 Dreams Quest(DREAMS) til GNF
Fr2.878045
1 Dreams Quest(DREAMS) til GTQ
Q0.00253546
1 Dreams Quest(DREAMS) til GYD
$0.06927499
1 Dreams Quest(DREAMS) til ISK
kr0.040051

Dreams Quest Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Dreams Quest, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Dreams Quest nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Dreams Quest

Hvor mye er Dreams Quest (DREAMS) verdt i dag?
Live DREAMS prisen i USD er 0.000331 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DREAMS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DREAMS til USD er $ 0.000331. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dreams Quest?
Markedsverdien for DREAMS er $ 517.72K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DREAMS?
Den sirkulerende forsyningen av DREAMS er 1.56B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDREAMS ?
DREAMS oppnådde en ATH-pris på 1.8855601077962427 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DREAMS?
DREAMS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DREAMS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DREAMS er $ 136.52K USD.
Vil DREAMS gå høyere i år?
DREAMS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DREAMS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:45:43 (UTC+8)

Dreams Quest (DREAMS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

DREAMS-til-USD-kalkulator

Beløp

DREAMS
DREAMS
USD
USD

1 DREAMS = 0.000331 USD

Handle DREAMS

DREAMSUSDT
$0.000331
$0.000331$0.000331
-0.33%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker