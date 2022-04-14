Dracarys (DRA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dracarys (DRA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dracarys (DRA) Informasjon Dracarys Token represents a pioneering approach in the realm of cryptocurrency, distinguished by its unique integration of meme culture to engage and unite the crypto community. This token is crafted to infuse a blend of humour and fiery enthusiasm, reshaping the conventional perspective on cryptocurrency investments. Offisiell nettside: https://www.dracoin.net/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x622b8f894c3d556594bf2d5e4da0478d4968a4ee Kjøp DRA nå!

Dracarys (DRA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dracarys (DRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 577.00B $ 577.00B $ 577.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.49K $ 38.49K $ 38.49K All-time high: $ 0.000001656 $ 0.000001656 $ 0.000001656 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0000000667 $ 0.0000000667 $ 0.0000000667 Lær mer om Dracarys (DRA) pris

Dracarys (DRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dracarys (DRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DRA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DRAs tokenomics, kan du utforske DRA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DRA Interessert i å legge til Dracarys (DRA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DRA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DRA på MEXC nå!

Dracarys (DRA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DRA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DRA nå!

DRA prisforutsigelse Vil du vite hvor DRA kan være på vei? Vår DRA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DRA tokenets prisforutsigelse nå!

