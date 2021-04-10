Deeper Network (DPR) tokenomics

Deeper Network (DPR) tokenomics

Deeper Network (DPR) Informasjon

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Offisiell nettside:
https://www.deeper.network
Teknisk dokument:
https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1

Deeper Network (DPR) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Deeper Network (DPR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 905.97K
Total forsyning:
$ 9.97B
Sirkulerende forsyning:
$ 3.19B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 2.84M
All-time high:
$ 0.35372
All-Time Low:
$ 0.000172676790509784
Nåværende pris:
$ 0.0002839
Deeper Network (DPR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Deeper Network (DPR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet DPR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange DPR tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår DPRs tokenomics, kan du utforske DPR tokenets livepris!

