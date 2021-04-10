Deeper Network (DPR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Deeper Network (DPR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Deeper Network (DPR) Informasjon Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet. Offisiell nettside: https://www.deeper.network Teknisk dokument: https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088 Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1 Kjøp DPR nå!

Deeper Network (DPR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Deeper Network (DPR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 905.97K $ 905.97K $ 905.97K Total forsyning: $ 9.97B $ 9.97B $ 9.97B Sirkulerende forsyning: $ 3.19B $ 3.19B $ 3.19B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M All-time high: $ 0.35372 $ 0.35372 $ 0.35372 All-Time Low: $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 Nåværende pris: $ 0.0002839 $ 0.0002839 $ 0.0002839 Lær mer om Deeper Network (DPR) pris

Deeper Network (DPR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Deeper Network (DPR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DPR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DPR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DPRs tokenomics, kan du utforske DPR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DPR Interessert i å legge til Deeper Network (DPR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DPR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DPR på MEXC nå!

Deeper Network (DPR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DPR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DPR nå!

DPR prisforutsigelse Vil du vite hvor DPR kan være på vei? Vår DPR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DPR tokenets prisforutsigelse nå!

