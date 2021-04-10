Dagens Deeper Network livepris er 0.0002761 USD. Spor prisoppdateringer for DPR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DPR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Deeper Network livepris er 0.0002761 USD. Spor prisoppdateringer for DPR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DPR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DPR

DPR Prisinformasjon

DPR teknisk dokument

DPR Offisiell nettside

DPR tokenomics

DPR Prisprognose

DPR-historikk

DPR Kjøpeguide

DPR-til-fiat-valutakonverter

DPR Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Deeper Network Logo

Deeper Network Pris(DPR)

1 DPR til USD livepris:

$0.0002761
$0.0002761$0.0002761
+0.07%1D
USD
Deeper Network (DPR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:02:35 (UTC+8)

Deeper Network (DPR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0002731
$ 0.0002731$ 0.0002731
24 timer lav
$ 0.0002775
$ 0.0002775$ 0.0002775
24 timer høy

$ 0.0002731
$ 0.0002731$ 0.0002731

$ 0.0002775
$ 0.0002775$ 0.0002775

$ 0.33995451
$ 0.33995451$ 0.33995451

$ 0.000172676790509784
$ 0.000172676790509784$ 0.000172676790509784

+0.03%

+0.07%

-11.11%

-11.11%

Deeper Network (DPR) sanntidsprisen er $ 0.0002761. I løpet av de siste 24 timene har DPR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002731 og et toppnivå på $ 0.0002775, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DPR er $ 0.33995451, mens den rekordlave prisen er $ 0.000172676790509784.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DPR endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og -11.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Deeper Network (DPR) Markedsinformasjon

No.2270

$ 880.86K
$ 880.86K$ 880.86K

$ 199.67K
$ 199.67K$ 199.67K

$ 2.76M
$ 2.76M$ 2.76M

3.19B
3.19B 3.19B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,967,141,302.00769
9,967,141,302.00769 9,967,141,302.00769

31.90%

2021-04-10 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på Deeper Network er $ 880.86K, med et 24-timers handelsvolum på $ 199.67K. Den sirkulerende forsyningen på DPR er 3.19B, med en total tilgang på 9967141302.00769. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.76M.

Deeper Network (DPR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Deeper Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000000193+0.07%
30 dager$ -0.0000526-16.01%
60 dager$ -0.0007504-73.11%
90 dager$ -0.0007589-73.33%
Deeper Network Prisendring i dag

I dag registrerte DPR en endring på $ +0.000000193 (+0.07%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Deeper Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000526 (-16.01%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Deeper Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DPR en endring på $ -0.0007504 (-73.11%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Deeper Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0007589-73.33% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Deeper Network (DPR)?

Sjekk ut Deeper Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Deeper Network (DPR)

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Deeper Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Deeper Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DPR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Deeper Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Deeper Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Deeper Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Deeper Network (DPR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Deeper Network (DPR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Deeper Network.

Sjekk Deeper Networkprisprognosen nå!

Deeper Network (DPR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Deeper Network (DPR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DPR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Deeper Network (DPR)

Leter du etter hvordan du kjøperDeeper Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Deeper Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DPR til lokale valutaer

1 Deeper Network(DPR) til VND
7.2655715
1 Deeper Network(DPR) til AUD
A$0.000416911
1 Deeper Network(DPR) til GBP
0.000204314
1 Deeper Network(DPR) til EUR
0.000234685
1 Deeper Network(DPR) til USD
$0.0002761
1 Deeper Network(DPR) til MYR
RM0.00115962
1 Deeper Network(DPR) til TRY
0.011416735
1 Deeper Network(DPR) til JPY
¥0.0405867
1 Deeper Network(DPR) til ARS
ARS$0.407225412
1 Deeper Network(DPR) til RUB
0.02297152
1 Deeper Network(DPR) til INR
0.024321649
1 Deeper Network(DPR) til IDR
Rp4.601664826
1 Deeper Network(DPR) til KRW
0.385612304
1 Deeper Network(DPR) til PHP
0.015754266
1 Deeper Network(DPR) til EGP
￡E.0.013296976
1 Deeper Network(DPR) til BRL
R$0.001468852
1 Deeper Network(DPR) til CAD
C$0.000378257
1 Deeper Network(DPR) til BDT
0.033612414
1 Deeper Network(DPR) til NGN
0.412703236
1 Deeper Network(DPR) til COP
$1.074318905
1 Deeper Network(DPR) til ZAR
R.0.004790335
1 Deeper Network(DPR) til UAH
0.011408452
1 Deeper Network(DPR) til TZS
T.Sh.0.683413764
1 Deeper Network(DPR) til VES
Bs0.0450043
1 Deeper Network(DPR) til CLP
$0.2636755
1 Deeper Network(DPR) til PKR
Rs0.078368224
1 Deeper Network(DPR) til KZT
0.149483301
1 Deeper Network(DPR) til THB
฿0.008791024
1 Deeper Network(DPR) til TWD
NT$0.008343742
1 Deeper Network(DPR) til AED
د.إ0.001013287
1 Deeper Network(DPR) til CHF
Fr0.000218119
1 Deeper Network(DPR) til HKD
HK$0.002145297
1 Deeper Network(DPR) til AMD
֏0.10566347
1 Deeper Network(DPR) til MAD
.د.م0.002490422
1 Deeper Network(DPR) til MXN
$0.005066435
1 Deeper Network(DPR) til SAR
ريال0.001035375
1 Deeper Network(DPR) til ETB
Br0.039639677
1 Deeper Network(DPR) til KES
KSh0.035666598
1 Deeper Network(DPR) til JOD
د.أ0.0001957549
1 Deeper Network(DPR) til PLN
0.000999482
1 Deeper Network(DPR) til RON
лв0.001189991
1 Deeper Network(DPR) til SEK
kr0.00259534
1 Deeper Network(DPR) til BGN
лв0.000458326
1 Deeper Network(DPR) til HUF
Ft0.091756313
1 Deeper Network(DPR) til CZK
0.005704226
1 Deeper Network(DPR) til KWD
د.ك0.0000842105
1 Deeper Network(DPR) til ILS
0.000919413
1 Deeper Network(DPR) til BOB
Bs0.001907851
1 Deeper Network(DPR) til AZN
0.00046937
1 Deeper Network(DPR) til TJS
SM0.002584296
1 Deeper Network(DPR) til GEL
0.00074547
1 Deeper Network(DPR) til AOA
Kz0.251684477
1 Deeper Network(DPR) til BHD
.د.ب0.0001040897
1 Deeper Network(DPR) til BMD
$0.0002761
1 Deeper Network(DPR) til DKK
kr0.001750474
1 Deeper Network(DPR) til HNL
L0.007236581
1 Deeper Network(DPR) til MUR
0.012518374
1 Deeper Network(DPR) til NAD
$0.004790335
1 Deeper Network(DPR) til NOK
kr0.002741673
1 Deeper Network(DPR) til NZD
$0.00046937
1 Deeper Network(DPR) til PAB
B/.0.0002761
1 Deeper Network(DPR) til PGK
K0.001154098
1 Deeper Network(DPR) til QAR
ر.ق0.001002243
1 Deeper Network(DPR) til RSD
дин.0.027516126
1 Deeper Network(DPR) til UZS
soʻm3.408639487
1 Deeper Network(DPR) til ALL
L0.022767206
1 Deeper Network(DPR) til ANG
ƒ0.000494219
1 Deeper Network(DPR) til AWG
ƒ0.00049698
1 Deeper Network(DPR) til BBD
$0.0005522
1 Deeper Network(DPR) til BAM
KM0.000458326
1 Deeper Network(DPR) til BIF
Fr0.8241585
1 Deeper Network(DPR) til BND
$0.000353408
1 Deeper Network(DPR) til BSD
$0.0002761
1 Deeper Network(DPR) til JMD
$0.044289201
1 Deeper Network(DPR) til KHR
1.108834166
1 Deeper Network(DPR) til KMF
Fr0.1154098
1 Deeper Network(DPR) til LAK
6.002173793
1 Deeper Network(DPR) til LKR
Rs0.083514728
1 Deeper Network(DPR) til MDL
L0.00455565
1 Deeper Network(DPR) til MGA
Ar1.221678997
1 Deeper Network(DPR) til MOP
P0.002211561
1 Deeper Network(DPR) til MVR
0.00422433
1 Deeper Network(DPR) til MWK
MK0.479339971
1 Deeper Network(DPR) til MZN
MT0.01764279
1 Deeper Network(DPR) til NPR
Rs0.038908012
1 Deeper Network(DPR) til PYG
1.9719062
1 Deeper Network(DPR) til RWF
Fr0.4000689
1 Deeper Network(DPR) til SBD
$0.00226402
1 Deeper Network(DPR) til SCR
0.004202242
1 Deeper Network(DPR) til SRD
$0.010516649
1 Deeper Network(DPR) til SVC
$0.002415875
1 Deeper Network(DPR) til SZL
L0.004790335
1 Deeper Network(DPR) til TMT
m0.00096635
1 Deeper Network(DPR) til TND
د.ت0.000803451
1 Deeper Network(DPR) til TTD
$0.001869197
1 Deeper Network(DPR) til UGX
Sh0.9685588
1 Deeper Network(DPR) til XAF
Fr0.1540638
1 Deeper Network(DPR) til XCD
$0.00074547
1 Deeper Network(DPR) til XOF
Fr0.1540638
1 Deeper Network(DPR) til XPF
Fr0.0278861
1 Deeper Network(DPR) til BWP
P0.003677652
1 Deeper Network(DPR) til BZD
$0.000554961
1 Deeper Network(DPR) til CVE
$0.025892658
1 Deeper Network(DPR) til DJF
Fr0.0491458
1 Deeper Network(DPR) til DOP
$0.017123722
1 Deeper Network(DPR) til DZD
د.ج0.03575495
1 Deeper Network(DPR) til FJD
$0.000621225
1 Deeper Network(DPR) til GNF
Fr2.4006895
1 Deeper Network(DPR) til GTQ
Q0.002114926
1 Deeper Network(DPR) til GYD
$0.057784969
1 Deeper Network(DPR) til ISK
kr0.0334081

Deeper Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Deeper Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Deeper Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Deeper Network

Hvor mye er Deeper Network (DPR) verdt i dag?
Live DPR prisen i USD er 0.0002761 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DPR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DPR til USD er $ 0.0002761. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Deeper Network?
Markedsverdien for DPR er $ 880.86K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DPR?
Den sirkulerende forsyningen av DPR er 3.19B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDPR ?
DPR oppnådde en ATH-pris på 0.33995451 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DPR?
DPR så en ATL-pris på 0.000172676790509784 USD.
Hva er handelsvolumet til DPR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DPR er $ 199.67K USD.
Vil DPR gå høyere i år?
DPR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DPR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:02:35 (UTC+8)

Deeper Network (DPR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

DPR-til-USD-kalkulator

Beløp

DPR
DPR
USD
USD

1 DPR = 0.0002761 USD

Handle DPR

DPRUSDT
$0.0002761
$0.0002761$0.0002761
+0.32%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker