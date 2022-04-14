Dork Lord (DORKY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dork Lord (DORKY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dork Lord (DORKY) Informasjon Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters. Offisiell nettside: https://dorklordeth.vip/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x95ed629b028cf6aadd1408bb988c6d1daabe4767#balances Kjøp DORKY nå!

Dork Lord (DORKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dork Lord (DORKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M All-time high: $ 0.21146 $ 0.21146 $ 0.21146 All-Time Low: $ 0.002686366670419065 $ 0.002686366670419065 $ 0.002686366670419065 Nåværende pris: $ 0.0353 $ 0.0353 $ 0.0353 Lær mer om Dork Lord (DORKY) pris

Dork Lord (DORKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dork Lord (DORKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DORKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DORKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DORKYs tokenomics, kan du utforske DORKY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DORKY Interessert i å legge til Dork Lord (DORKY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DORKY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DORKY på MEXC nå!

Dork Lord (DORKY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DORKY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DORKY nå!

DORKY prisforutsigelse Vil du vite hvor DORKY kan være på vei? Vår DORKY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DORKY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!