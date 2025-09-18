Hva er Dork Lord (DORKY)

Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters.

Dork Lord er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Dork Lord investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk DORKY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Dork Lord på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Dork Lord kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Dork Lord Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dork Lord (DORKY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dork Lord (DORKY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dork Lord.

Sjekk Dork Lordprisprognosen nå!

Dork Lord (DORKY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dork Lord (DORKY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DORKY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Dork Lord (DORKY)

Leter du etter hvordan du kjøperDork Lord? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Dork Lord på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DORKY til lokale valutaer

Prøv konverting

Dork Lord Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Dork Lord, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Dork Lord Hvor mye er Dork Lord (DORKY) verdt i dag? Live DORKY prisen i USD er 0.03619 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DORKY-til-USD-pris? $ 0.03619 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DORKY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Dork Lord? Markedsverdien for DORKY er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DORKY? Den sirkulerende forsyningen av DORKY er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDORKY ? DORKY oppnådde en ATH-pris på 0.15920904960381208 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DORKY? DORKY så en ATL-pris på 0.002686366670419065 USD . Hva er handelsvolumet til DORKY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DORKY er $ 51.44K USD . Vil DORKY gå høyere i år? DORKY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DORKY prisprognosen for en mer grundig analyse.

Dork Lord (DORKY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?