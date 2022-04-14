Salamanca (DON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Salamanca (DON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Salamanca (DON) Informasjon Inspired by the Salamanca family cartel from Breaking Bad and Better Call Saul. This token isn’t just for laughs — it’s here to dominate the meme coin space on Binance Smart Chain. Offisiell nettside: https://salamanca.club/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x42fE1937E1db4F11509e9f7FdD97048BD8d04444 Kjøp DON nå!

Salamanca (DON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Salamanca (DON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 681.00K $ 681.00K $ 681.00K All-time high: $ 0.0085 $ 0.0085 $ 0.0085 All-Time Low: $ 0.00026595593727545 $ 0.00026595593727545 $ 0.00026595593727545 Nåværende pris: $ 0.000681 $ 0.000681 $ 0.000681 Lær mer om Salamanca (DON) pris

Salamanca (DON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Salamanca (DON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DONs tokenomics, kan du utforske DON tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DON Interessert i å legge til Salamanca (DON) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DON, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DON på MEXC nå!

Salamanca (DON) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DON hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DON nå!

DON prisforutsigelse Vil du vite hvor DON kan være på vei? Vår DON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DON tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!