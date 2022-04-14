Dolan Duck (DOLAN) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Dolan Duck (DOLAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Dolan Duck (DOLAN) Informasjon

Look at me, Dolan is the captain now.

Offisiell nettside:
https://www.dolanduck.io/
Teknisk dokument:
https://dolan-duck.notion.site/Dolan-Coin-1d1fe02ff1ad42e0b0014f8e57cb8f56
Blokkutforsker:
https://solscan.io/token/4YK1njyeCkBuXG6phNtidJWKCbBhB659iwGkUJx98P5Z

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dolan Duck (DOLAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 4.55M
$ 4.55M
Total forsyning:
$ 98.24M
$ 98.24M
Sirkulerende forsyning:
$ 98.24M
$ 98.24M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 4.55M
$ 4.55M
All-time high:
$ 0.9107
$ 0.9107
All-Time Low:
$ 0.000054623107644853
$ 0.000054623107644853
Nåværende pris:
$ 0.04629
$ 0.04629

Dolan Duck (DOLAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Dolan Duck (DOLAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet DOLAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange DOLAN tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår DOLANs tokenomics, kan du utforske DOLAN tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.