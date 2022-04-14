DogeVerse (DOGEVERSE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DogeVerse (DOGEVERSE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DogeVerse (DOGEVERSE) Informasjon Dogeverse is the first Doge Meme token built on a multichain network spanning Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche and Base. Welcome to an interconnected universe of doge lovers where community, rewards, and creative fun converge. Stake your $DOGEVERSE tokens on Ethereum to increase your holdings throughout meme season. Offisiell nettside: https://thedogeverse.com/en Teknisk dokument: https://thedogeverse.com/assets/documents/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x62f03b52c377fea3eb71d451a95ad86c818755d1 Kjøp DOGEVERSE nå!

DogeVerse (DOGEVERSE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DogeVerse (DOGEVERSE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M All-time high: $ 0.00017 $ 0.00017 $ 0.00017 All-Time Low: $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 Nåværende pris: $ 0.00000535 $ 0.00000535 $ 0.00000535 Lær mer om DogeVerse (DOGEVERSE) pris

DogeVerse (DOGEVERSE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DogeVerse (DOGEVERSE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOGEVERSE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOGEVERSE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOGEVERSEs tokenomics, kan du utforske DOGEVERSE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DOGEVERSE Interessert i å legge til DogeVerse (DOGEVERSE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DOGEVERSE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DOGEVERSE på MEXC nå!

DogeVerse (DOGEVERSE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DOGEVERSE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DOGEVERSE nå!

DOGEVERSE prisforutsigelse Vil du vite hvor DOGEVERSE kan være på vei? Vår DOGEVERSE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOGEVERSE tokenets prisforutsigelse nå!

