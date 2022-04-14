DOGEN (DOGEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DOGEN (DOGEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DOGEN (DOGEN) Informasjon DOGEN is the alpha-dog degen with a strong smell of masculinity and inevitable success. Offisiell nettside: https://dogen.meme/ Teknisk dokument: https://docs.dogen.meme/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/B7xavrAozTa1msQxu8YAcvPftf76x1fJYyLrYdTnbrah Kjøp DOGEN nå!

DOGEN (DOGEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOGEN (DOGEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M All-time high: $ 0.004146 $ 0.004146 $ 0.004146 All-Time Low: $ 0.000078440753588375 $ 0.000078440753588375 $ 0.000078440753588375 Nåværende pris: $ 0.0001184 $ 0.0001184 $ 0.0001184 Lær mer om DOGEN (DOGEN) pris

DOGEN (DOGEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DOGEN (DOGEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOGEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOGEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOGENs tokenomics, kan du utforske DOGEN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DOGEN Interessert i å legge til DOGEN (DOGEN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DOGEN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DOGEN på MEXC nå!

DOGEN (DOGEN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DOGEN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DOGEN nå!

DOGEN prisforutsigelse Vil du vite hvor DOGEN kan være på vei? Vår DOGEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOGEN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!