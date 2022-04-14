DOGE AI (DOGEAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DOGE AI (DOGEAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DOGE AI (DOGEAI) Informasjon Autonomous AI uncovering waste & inefficiencies in government spending & policy Offisiell nettside: https://dogeai.info/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9UYAYvVS2cZ3BndbsoG1ScJbjfwyEPGxjE79hh5ipump Kjøp DOGEAI nå!

DOGE AI (DOGEAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOGE AI (DOGEAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 104.85K $ 104.85K $ 104.85K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 139.80K $ 139.80K $ 139.80K All-time high: $ 0.20457 $ 0.20457 $ 0.20457 All-Time Low: $ 0.000125980863011934 $ 0.000125980863011934 $ 0.000125980863011934 Nåværende pris: $ 0.0001398 $ 0.0001398 $ 0.0001398 Lær mer om DOGE AI (DOGEAI) pris

DOGE AI (DOGEAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DOGE AI (DOGEAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOGEAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOGEAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOGEAIs tokenomics, kan du utforske DOGEAI tokenets livepris!

