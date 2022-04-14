DOGAMI (DOGA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DOGAMI (DOGA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DOGAMI (DOGA) Informasjon DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events. Offisiell nettside: https://dogami.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.dogami.com Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9o8MnTiZs8i7ahF4MVVW6yEgDso6ksCVXZg4BdcWo8hg Kjøp DOGA nå!

DOGAMI (DOGA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DOGAMI (DOGA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 506.54K $ 506.54K $ 506.54K Total forsyning: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Sirkulerende forsyning: $ 852.77M $ 852.77M $ 852.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 528.00K $ 528.00K $ 528.00K All-time high: $ 0.0469 $ 0.0469 $ 0.0469 All-Time Low: $ 0.000394849742104451 $ 0.000394849742104451 $ 0.000394849742104451 Nåværende pris: $ 0.000594 $ 0.000594 $ 0.000594 Lær mer om DOGAMI (DOGA) pris

DOGAMI (DOGA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DOGAMI (DOGA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOGA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOGA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOGAs tokenomics, kan du utforske DOGA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DOGA Interessert i å legge til DOGAMI (DOGA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DOGA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DOGA på MEXC nå!

DOGAMI (DOGA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DOGA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DOGA nå!

DOGA prisforutsigelse Vil du vite hvor DOGA kan være på vei? Vår DOGA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DOGA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!