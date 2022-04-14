dKloud (DKT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i dKloud (DKT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

dKloud (DKT) Informasjon

dKloud offers a cost-effective and scalable alternative to traditional cloud solutions by bridging Decentralized Cloud Resources (DePIN) to enterprise customers. Our mission is to connect Infrastructure, Resource Orchestration, Performance Metrics.

Offisiell nettside:
https://www.dkloud.io/
Teknisk dokument:
https://docsend.com/view/tjryb7376jt4qd3n
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x3A5d531c282eb99d9257a2A2E92484e1C2Ec71CC

dKloud (DKT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dKloud (DKT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
--
----
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
--
----
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 6.90M
$ 6.90M$ 6.90M
All-time high:
$ 0.0297
$ 0.0297$ 0.0297
All-Time Low:
--
----
Nåværende pris:
$ 0.006897
$ 0.006897$ 0.006897

dKloud (DKT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak dKloud (DKT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet DKT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange DKT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår DKTs tokenomics, kan du utforske DKT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DKT

Interessert i å legge til dKloud (DKT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DKT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

dKloud (DKT) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til DKT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

DKT prisforutsigelse

Vil du vite hvor DKT kan være på vei? Vår DKT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.