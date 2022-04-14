dKloud (DKT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i dKloud (DKT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

dKloud (DKT) Informasjon dKloud offers a cost-effective and scalable alternative to traditional cloud solutions by bridging Decentralized Cloud Resources (DePIN) to enterprise customers. Our mission is to connect Infrastructure, Resource Orchestration, Performance Metrics. Offisiell nettside: https://www.dkloud.io/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/tjryb7376jt4qd3n Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x3A5d531c282eb99d9257a2A2E92484e1C2Ec71CC Kjøp DKT nå!

dKloud (DKT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dKloud (DKT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.90M $ 6.90M $ 6.90M All-time high: $ 0.0297 $ 0.0297 $ 0.0297 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.006897 $ 0.006897 $ 0.006897 Lær mer om dKloud (DKT) pris

dKloud (DKT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak dKloud (DKT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DKT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DKT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DKTs tokenomics, kan du utforske DKT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DKT Interessert i å legge til dKloud (DKT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DKT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DKT på MEXC nå!

dKloud (DKT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DKT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DKT nå!

DKT prisforutsigelse Vil du vite hvor DKT kan være på vei? Vår DKT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DKT tokenets prisforutsigelse nå!

