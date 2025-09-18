Dagens dKloud livepris er 0.006508 USD. Spor prisoppdateringer for DKT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DKT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens dKloud livepris er 0.006508 USD. Spor prisoppdateringer for DKT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DKT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

dKloud Logo

dKloud Pris(DKT)

1 DKT til USD livepris:

$0.006508
-1.21%1D
USD
dKloud (DKT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:57:15 (UTC+8)

dKloud (DKT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.006482
24 timer lav
$ 0.006608
24 timer høy

$ 0.006482
$ 0.006608
--
--
0.00%

-1.21%

-6.07%

-6.07%

dKloud (DKT) sanntidsprisen er $ 0.006508. I løpet av de siste 24 timene har DKT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.006482 og et toppnivå på $ 0.006608, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DKT er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DKT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.21% over 24 timer og -6.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dKloud (DKT) Markedsinformasjon

--
$ 66.39K
$ 6.51M
--
1,000,000,000
ETH

Nåværende markedsverdi på dKloud er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 66.39K. Den sirkulerende forsyningen på DKT er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.51M.

dKloud (DKT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene dKloud for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00007971-1.21%
30 dager$ -0.000054-0.83%
60 dager$ +0.000672+11.51%
90 dager$ -0.006992-51.80%
dKloud Prisendring i dag

I dag registrerte DKT en endring på $ -0.00007971 (-1.21%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

dKloud 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000054 (-0.83%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

dKloud 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DKT en endring på $ +0.000672 (+11.51%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

dKloud 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.006992-51.80% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for dKloud (DKT)?

Sjekk ut dKloud Prishistorikk-siden nå.

Hva er dKloud (DKT)

dKloud offers a cost-effective and scalable alternative to traditional cloud solutions by bridging Decentralized Cloud Resources (DePIN) to enterprise customers. Our mission is to connect Infrastructure, Resource Orchestration, Performance Metrics.

dKloud er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere dKloud investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DKT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om dKloud på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din dKloud kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

dKloud Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil dKloud (DKT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine dKloud (DKT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for dKloud.

Sjekk dKloudprisprognosen nå!

dKloud (DKT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak dKloud (DKT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DKT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe dKloud (DKT)

Leter du etter hvordan du kjøperdKloud? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe dKloud på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DKT til lokale valutaer

dKloud Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av dKloud, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell dKloud nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om dKloud

Hvor mye er dKloud (DKT) verdt i dag?
Live DKT prisen i USD er 0.006508 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DKT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DKT til USD er $ 0.006508. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for dKloud?
Markedsverdien for DKT er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DKT?
Den sirkulerende forsyningen av DKT er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDKT ?
DKT oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DKT?
DKT så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til DKT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DKT er $ 66.39K USD.
Vil DKT gå høyere i år?
DKT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DKT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

