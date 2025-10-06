DOWGE pris i dag

Sanntids DOWGE (DJI6930) pris i dag er $ 0.006883, med en 22.42% endring de siste 24 timene. Nåværende DJI6930 til USD konverteringssats er $ 0.006883 per DJI6930.

DOWGE rangerer for tiden som #1236 etter markedsverdi på $ 6.88M, med en sirkulerende forsyning på 999.98M DJI6930. I løpet av de siste 24 timene DJI6930 har den blitt handlet mellom $ 0.005454(laveste) og $ 0.007 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.08693921033884658, mens tidenes laveste notering var $ 0.000062434482660359.

Kortsiktig har DJI6930 beveget seg +5.56% i løpet av den siste timen og +4.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 60.66K.

DOWGE (DJI6930) Markedsinformasjon

Rangering No.1236 Markedsverdi $ 6.88M$ 6.88M $ 6.88M Volum (24 timer) $ 60.66K$ 60.66K $ 60.66K Fullt utvannet markedsverdi $ 6.88M$ 6.88M $ 6.88M Opplagsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Maksimal forsyning 999,978,625 999,978,625 999,978,625 Total forsyning 999,978,625 999,978,625 999,978,625 Opplagsforsyning 100.00% Offentlig blokkjede SOL

