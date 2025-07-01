DecentralGPT (DGC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DecentralGPT (DGC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DecentralGPT (DGC) Informasjon DecentralGPT is the world's first decentralized large language model (LLM) inference network. It aims to break the monopoly on AI computing power and build a secure, privacy-preserving, democratic, transparent, and universally accessible general artificial intelligence (AGI) platform. It supports a wide range of open-source and closed-source models, delivers high-performance AI inference services at significantly lower costs, and runs on a globally distributed GPU network, enabling truly decentralized AI. Offisiell nettside: https://www.decentralgpt.org/ Teknisk dokument: https://www.decentralgpt.org/wp-content/uploads/2025/07/DecentralGPT-WhitePapper.pdf Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x1C30C2AF4E4c1742d6Db75aFe85f1673aE2A8794 Kjøp DGC nå!

DecentralGPT (DGC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DecentralGPT (DGC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 798.26K $ 798.26K $ 798.26K Total forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 157.20B $ 157.20B $ 157.20B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.08M $ 5.08M $ 5.08M All-time high: $ 0.00017111 $ 0.00017111 $ 0.00017111 All-Time Low: $ 0.000005006184603677 $ 0.000005006184603677 $ 0.000005006184603677 Nåværende pris: $ 0.000005078 $ 0.000005078 $ 0.000005078 Lær mer om DecentralGPT (DGC) pris

DecentralGPT (DGC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DecentralGPT (DGC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DGC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DGC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DGCs tokenomics, kan du utforske DGC tokenets livepris!

DecentralGPT (DGC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DGC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DGC nå!

DGC prisforutsigelse Vil du vite hvor DGC kan være på vei? Vår DGC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DGC tokenets prisforutsigelse nå!

