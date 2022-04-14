Decentrawood (DEOD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Decentrawood (DEOD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Decentrawood (DEOD) Informasjon This is AI powered Metaverse where users can create content, own it and earn from it. Offisiell nettside: https://www.decentrawood.com/ Teknisk dokument: https://www.decentrawood.com/assets/pdf/WhitePaper.pdf Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0xE77aBB1E75D2913B2076DD16049992FFeACa5235 Kjøp DEOD nå!

Decentrawood (DEOD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Decentrawood (DEOD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M Total forsyning: $ 501.37M $ 501.37M $ 501.37M Sirkulerende forsyning: $ 501.37M $ 501.37M $ 501.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.17M $ 15.17M $ 15.17M All-time high: $ 0.0149 $ 0.0149 $ 0.0149 All-Time Low: $ 0.000547075562183489 $ 0.000547075562183489 $ 0.000547075562183489 Nåværende pris: $ 0.007584 $ 0.007584 $ 0.007584 Lær mer om Decentrawood (DEOD) pris

Decentrawood (DEOD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Decentrawood (DEOD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEOD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEOD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEODs tokenomics, kan du utforske DEOD tokenets livepris!

Decentrawood (DEOD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DEOD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DEOD nå!

DEOD prisforutsigelse Vil du vite hvor DEOD kan være på vei? Vår DEOD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEOD tokenets prisforutsigelse nå!

