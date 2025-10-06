Delusional Coin pris i dag

Sanntids Delusional Coin (DELULU) pris i dag er $ 0.00013531, med en 13.36% endring de siste 24 timene. Nåværende DELULU til USD konverteringssats er $ 0.00013531 per DELULU.

Delusional Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- DELULU. I løpet av de siste 24 timene DELULU har den blitt handlet mellom $ 0.00010381(laveste) og $ 0.00014313 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har DELULU beveget seg +1.87% i løpet av den siste timen og +2.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 52.06K.

Delusional Coin (DELULU) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 52.06K$ 52.06K $ 52.06K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Delusional Coin er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 52.06K. Den sirkulerende forsyningen på DELULU er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.