Delabs Games (DELABS) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Delabs Games (DELABS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 12:55:27 (UTC+8)
USD

Delabs Games (DELABS) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Delabs Games (DELABS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 3.36M
Total forsyning:
$ 3.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 750.30M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 13.45M
All-time high:
$ 0.02499
All-Time Low:
$ 0.004321486950224295
Nåværende pris:
$ 0.004483
Delabs Games (DELABS) Informasjon

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Offisiell nettside:
https://delabs.gg/
Teknisk dokument:
https://static.delabs.gg/delabshome/pdf/Delabs%20Games%20Whitepaper%20v2.0.pdf
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x23CcAB1de32E06a6235a7997C266F86440C2Cbe6

Delabs Games (DELABS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Delabs Games (DELABS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet DELABS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange DELABS tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår DELABSs tokenomics, kan du utforske DELABS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DELABS

Interessert i å legge til Delabs Games (DELABS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DELABS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Delabs Games (DELABS) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til DELABS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

DELABS prisforutsigelse

Vil du vite hvor DELABS kan være på vei? Vår DELABS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

