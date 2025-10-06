Delabs Games pris i dag

Sanntids Delabs Games (DELABS) pris i dag er $ 0.004481, med en 1.84% endring de siste 24 timene. Nåværende DELABS til USD konverteringssats er $ 0.004481 per DELABS.

Delabs Games rangerer for tiden som #1511 etter markedsverdi på $ 3.36M, med en sirkulerende forsyning på 750.30M DELABS. I løpet av de siste 24 timene DELABS har den blitt handlet mellom $ 0.004381(laveste) og $ 0.00449 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02049703623689548, mens tidenes laveste notering var $ 0.004321486950224295.

Kortsiktig har DELABS beveget seg +2.21% i løpet av den siste timen og -15.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.19K.

Delabs Games (DELABS) Markedsinformasjon

Rangering No.1511 Markedsverdi $ 3.36M Volum (24 timer) $ 54.19K Fullt utvannet markedsverdi $ 13.44M Opplagsforsyning 750.30M Maksimal forsyning 3,000,000,000 Total forsyning 3,000,000,000 Opplagsforsyning 25.01% Offentlig blokkjede BSC

