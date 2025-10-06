DEGENFI pris i dag

Sanntids DEGENFI (DEGENFI) pris i dag er $ 0.00000000000000034, med en 48.74% endring de siste 24 timene. Nåværende DEGENFI til USD konverteringssats er $ 0.00000000000000034 per DEGENFI.

DEGENFI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- DEGENFI. I løpet av de siste 24 timene DEGENFI har den blitt handlet mellom $ 0.00000000000000034(laveste) og $ 0.000000000000000965 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har DEGENFI beveget seg -12.15% i løpet av den siste timen og -99.89% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 485.34K.

DEGENFI (DEGENFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 485.34K$ 485.34K $ 485.34K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på DEGENFI er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 485.34K. Den sirkulerende forsyningen på DEGENFI er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.